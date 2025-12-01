Тарифы на распределение газа в 2026 году могут возрасти в среднем на 76%: что известно

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на заседании 2 декабря планирует рассмотреть новые тарифы на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей на 2026 год. В среднем, тарифы на распределение природного газа в Украине планируется повысить на 76% с 1 апреля 2026 года. Для населения будет действовать мораторий.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

Тарифы для населения

Тарифы для бытовых потребителей, то есть население, останутся без изменений. Это обусловлено тем, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов в течение военного положения и шесть месяцев после его отмены.

Расчет и обоснование тарифов

Расчеты новых тарифов выполнены согласно методике НКРЭКУ. Комиссия учла отчетные данные операторов за прошлые годы и прогнозы по объемам распределения природного газа на 2026 год.

При расчетах учтены обоснованные расходы операторов на:

содержание сетей;

технологические потери и учет газа;

прогнозируемые затраты на зарплаты и топливно-энергетические ресурсы;

обслуживание сетей и капитальные инвестиции в поддержание стабильного функционирования распределительных систем.

Для отдельных регионов, в том числе пострадавших от боевых действий, где произошло существенное сокращение заказанной мощности распределения, тарифные показатели могут изменяться в зависимости от фактических условий. Однако механизм расчета предполагает возмещение затрат и стабильное функционирование сетей.

Как отмечают аналитики, утверждение новых тарифов планируется после завершения процедуры публичного обсуждения и окончательного решения НКРЭКУ, поэтому конечные тарифы могут отличаться от опубликованных.

Поэтапное повышение

Во избежание резкого повышения тарифов для заказчиков услуг, а также для обеспечения Операторов ГРМ средствами, необходимыми для стабильной работы, предлагается поэтапное повышение – с 1 января и с 1 апреля 2026 года.

Как изменятся тарифы?

В среднем, тарифы на распределение природного газа в Украине планируется повысить на 76% с 1 апреля 2026 года.

Самый низкий тариф будет иметь Харьковский городской филиал "Газораспределительных сетей Украины" (ГРМУ, структура "Нафтогаза"):

0,65 грн/куб м (без НДС) с 1 января 2026;

0,78 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;

общий рост: 80%.

Самый высокий тариф на распределение газа в 2026 году будет у ЧАО "Гадячгаз":

3,16 грн/куб м (без НДС) с 1 января 2026;

3,95 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;

общий рост: 98%.

Наибольшее повышение планируется для Днепропетровского филиала ГРМУ:

до 3,66 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;

рост: в 2,9 раза больше, чем действующий тариф.

Меньше возрастут тарифы для Закарпатского филиала ГРМУ:

до 2,48 грн/куб м (без НДС) с 1 апреля 2026;

рост: на 25% выше действующего тарифа.

