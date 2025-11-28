Цены на газ в декабре 2025 года: как изменилась стоимость кубометра за месяц

С декабря 2025 года на газовом рынке для населения произойдут два ключевых изменения: месячные тарифы снизятся, а один из поставщиков ООО "Энерджи Трейд Групп" прекратит свою деятельность.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консультационный центр для населения "Газправда".

Компания не продлила договор купли-продажи природного газа с ГК "Нефтегаз Трейдинг", поэтому ее клиентам необходимо срочно выбрать себе нового поставщика.

Если потребители не сделают этого до 1 декабря, их временным поставщиком в течение 60 суток станет "поставщик последней надежды" - ГК "Нафтогаз" Украины. Важно помнить, что по истечении этого 60-дневного срока, без заключения нового договора, газоснабжение будет остановлено.

Количество поставщиков и тарифы

С декабря на рынке останутся 8 поставщиков: четверо будут предлагать только годовую цену, а еще четверо и годовую, и месячную переменную.

Годовые тарифы остались неизменными и колеблются от 7,96 до 9,99 грн. за кубометр газа.

В то же время месячные тарифы снизились. Стоимость кубометра газа для населения в рамках месячных предложений в декабре будет колебаться от 8,46 до 27,99 грн .

Цена на газ в декабре 2025 года

ООО "Энерджи Трейд Групп": Прекращает поставку газа бытовым потребителям с 1 декабря 2025 года.

ООО "ГК "Нафтогаз Украины": Годовая – 7,96; Коммерческая (месячная) – нет данных.

ООО "Тернопольоблгаз сбыт": Годовая – 7,96; Коммерческая (месячная) – нет данных.

ООО "Прикарпат Энерго Трейд": Годовая – 7,98; Коммерческая (месячная) – нет данных.

ООО "Галнефтегаз" ЧП "ОККО Контракт": Годовая – 7,99; Коммерческая (месячная) – нет данных.

ООО "Львовэнергосбыт": Годовая – 8,20; Коммерческая (месячная) – 26,80.

ООО "Киевские энергетические услуги" (YASNO): Годовая – 8,46; Коммерческая (месячная) – 8,46.

ООО "Днепровские энергетические услуги" (YASNO): Годовая – 8,46; Коммерческая (месячная) – 8,46.

ООО "Ритейл Сервис" ТМ "СветГаз": Годовая – 9,99; Коммерческая (месячная) – 27,99.

Напомним, 31 октября поставщики газа обнародовали цены на ноябрь 2025 года. Годовые тарифы остаются стабильными, в то время как месячные предложения выросли, причем один из поставщиков повысил свою рыночную цену сразу на 6 грн за кубометр.