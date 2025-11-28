Запланована подія 2

Ціни на газ у грудні 2025: як змінилася вартість кубометра за місяць

газ, ціна на газ
Річні тарифи залишаються стабільними / Depositphotos

З грудня 2025 року на газовому ринку для населення відбудуться дві ключові зміни: місячні тарифи знизяться, а один із постачальників, ТОВ “Енерджі Трейд Груп”, припинить свою діяльність.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консультаційний центр для населення "Газправда".

Компанія не продовжила договір купівлі-продажу природного газу з ГК "Нафтогаз Трейдинг", тому її клієнтам необхідно терміново обрати собі нового постачальника.

Якщо споживачі не зроблять цього до 1 грудня, їхнім тимчасовим постачальником протягом 60 діб стане "постачальник останньої надії" — ГК "Нафтогаз" України.

Важливо пам'ятати, що після закінчення цього 60-денного терміну, без укладення нового договору, газопостачання буде зупинено.

Кількість постачальників та тарифи

З грудня на ринку залишаться 8 постачальників: четверо пропонуватимуть лише річну ціну, а ще четверо — і річну, і місячну змінну.

Річні тарифи залишилися незмінними і коливаються від 7,96 до 9,99 грн за кубометр газу.

Водночас місячні тарифи знизилися. Вартість кубометра газу для населення в рамках місячних пропозицій у грудні коливатиметься від 8,46 до 27,99 грн.

Ціна на газ у грудні 2025 року

  • ТОВ "Енерджі Трейд Груп": Припиняє постачання газу побутовим споживачам з 1 грудня 2025 року.
  • ТОВ "ГК "Нафтогаз України": Річна – 7,96; Комерційна (місячна) – немає даних.
  • ТОВ "Тернопільоблгаз збут": Річна – 7,96; Комерційна (місячна) – немає даних.
  • ТОВ "Прикарпат Енерго Трейд": Річна – 7,98; Комерційна (місячна) – немає даних.
  • ТОВ "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт": Річна – 7,99; Комерційна (місячна) – немає даних.
  • ТОВ "Львівенергозбут": Річна – 8,20; Комерційна (місячна) – 26,80.
  • ТОВ "Київські енергетичні послуги" (YASNO): Річна – 8,46; Комерційна (місячна) – 8,46.
  • ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO): Річна – 8,46; Комерційна (місячна) – 8,46.
  • ТОВ "Рітейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз": Річна – 9,99; Комерційна (місячна) – 27,99.
Фото 2 — Ціни на газ у грудні 2025: як змінилася вартість кубометра за місяць
Ціна на газ у грудні 2025 року

Нагадаємо,31 жовтня постачальники газу оприлюднили ціни на листопад 2025 року. Річні тарифи залишаються стабільними, тоді як місячні пропозиції зросли, причому один з постачальників підвищив свою ринкову ціну одразу на 6 грн за кубометр.

