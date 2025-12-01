Уряд встановив пільгову ціну на газ для когенерацій у прифронтових регіонах

Кабмін встановив пільгову ціну на природний газ для когенераційних установок у прифронтових громадах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

"Для стабільного та безперебійного проходження опалювального сезону 2025/2026 років Уряд України зафіксував ціну на природний газ у розмірі 19 000 грн за 1000 м³ (з ПДВ) для виробників електроенергії на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових громадах", - йдеться в повідомленні.

Відповідні зміни внесені до постанови Кабінету міністрів України "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".

Рішення дозволяє компанії "Нафтогаз Трейдинг" укладати нові контракти на постачання природного газу з виробниками електроенергії, які працюють на теплових електростанціях, теплоелектроцентралях, газотурбінних та газопоршневих установках у прифронтових регіонах.

Право на отримання газу за пільговою ціною матимуть лише виробники, які:

зареєстровані на ринку електричної енергії;

вперше укладають договір з "Нафтогаз Трейдинг" за цим положенням;

внесені до списку, затвердженого Міненерго за поданням НЕК "Укренерго".

Ціна діятиме протягом одного року, наголосила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Чому це важливо? Багато електростанцій у прифронтових регіонах працюють на газі та забезпечують збалансування енергосистеми під час пікових навантажень. Стабільна та передбачувана ціна на газ дозволяє їм планувати роботу, укладати нові контракти та забезпечувати електроенергію тоді, коли це критично",- підсумувала вона.

Нагадаємо, Україна планує впровадити "розумні" теплові пункти, зменшити залежність від газу та інтегрувати транспортні коридори до європейської мережі TEN-T, забезпечуючи стабільні послуги для громадян навіть під час воєнних викликів.