Правительство установило льготную цену на газ для когенераций в прифронтовых регионах
Кабмин установил льготную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых общинах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
"Для стабильного и бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов Правительство Украины зафиксировало цену на природный газ в размере 19 000 грн за 1000 м³ (с НДС) для производителей электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопорных"Ю - говорится в сообщении.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".
Решение позволяет компании "Нафтогаз Трейдинг" заключать новые контракты на поставку природного газа с производителями электроэнергии, работающими на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках в прифронтовых регионах.
Право на получение газа по льготной цене будут иметь только производители, которые:
- зарегистрированные на рынке электрической энергии;
- впервые заключают договор с "Нафтогаз Трейдинг" по этому положению;
- внесены в список, утвержденный Минэнерго по представлению НЭК "Укрэнерго".
Цена будет действовать в течение одного года, подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
"Почему это важно? Многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансирование энергосистемы во время пиковых нагрузок. Стабильная и предполагаемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критично", - подытожила она.
Напомним, Украина планирует внедрить "умные" тепловые пункты, уменьшить зависимость от газа и интегрировать транспортные коридоры в европейскую сеть TEN-T, обеспечивая стабильные услуги для граждан даже во время военных вызовов.