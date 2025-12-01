Запланована подія 2

Новости
Правительство установило льготную цену на газ для когенераций в прифронтовых регионах

Газ для когенерационных установок в прифронтовых общинах подешевел / Shutterstock

Кабмин установил льготную цену на газ для когенерационных установок в прифронтовых общинах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

"Для стабильного и бесперебойного прохождения отопительного сезона 2025/2026 годов Правительство Украины зафиксировало цену на природный газ в размере 19 000 грн за 1000 м³ (с НДС) для производителей электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопорных"Ю - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета министров Украины "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа".

Решение позволяет компании "Нафтогаз Трейдинг" заключать новые контракты на поставку природного газа с производителями электроэнергии, работающими на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, газотурбинных и газопоршневых установках в прифронтовых регионах.

Право на получение газа по льготной цене будут иметь только производители, которые:

  • зарегистрированные на рынке электрической энергии;
  • впервые заключают договор с "Нафтогаз Трейдинг" по этому положению;
  • внесены в список, утвержденный Минэнерго по представлению НЭК "Укрэнерго".

Цена будет действовать в течение одного года, подчеркнула премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Почему это важно? Многие электростанции в прифронтовых регионах работают на газе и обеспечивают сбалансирование энергосистемы во время пиковых нагрузок. Стабильная и предполагаемая цена на газ позволяет им планировать работу, заключать новые контракты и обеспечивать электроэнергию тогда, когда это критично", - подытожила она.

Напомним, Украина планирует внедрить "умные" тепловые пункты, уменьшить зависимость от газа и интегрировать транспортные коридоры в европейскую сеть TEN-T, обеспечивая стабильные услуги для граждан даже во время военных вызовов.

Автор:
Ольга Опенько