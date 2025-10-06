Украина и Еврокомиссия согласовали шаги по "умному" теплоснабжению и транспортной модернизации

Министерство развития общин и территорий Украины согласовало с Еврокомиссией ключевые шаги по модернизации теплоснабжения, энергетической инфраструктуры и транспортной системе. Украина планирует внедрить "умные" тепловые пункты, уменьшить зависимость от газа и интегрировать транспортные коридоры в европейскую сеть TEN-T, обеспечивая стабильные услуги для граждан даже во время военных вызовов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Встреча прошла между заместителями министра Марины Денисюк и Константина Ковальчука и делегацией Европейской Комиссии (DG ENEST) во главе с Бенуа Меснаром. Основная цель – обсудить выполнение Ukraine Facility на 2025 год в сфере теплоснабжения, энергомодернизации и транспорта.

В рамках Программы энергомодернизации уже утверждена Государственная целевая программа энергетической модернизации предприятий теплоснабжения до 2030 года, которая позволит повысить эффективность централизованных систем теплоснабжения, сократить потребление газа и обеспечить стабильное тепло и горячую воду для граждан.

Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14067, стимулирующий установление индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в многоэтажках и переход к «умному» теплоснабжению, что позволит сократить энергопотребление.

Ковальчук подчеркнул важность сохранения моратория на повышение тарифов для населения и готовность обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона даже в сложных условиях обстрелов.

Денисюк рассказала о состоянии внедрения проектов в водоснабжении, теплоснабжении и транспорте, в частности, о включении приоритетных проектов в Единый проектный портфель на 2026 год. В частности, утверждена программа развития пограничной инфраструктуры и расширения TEN-T коридоров, а все действующие проекты Connecting Europe Facility (CEF) интегрированы в соответствии с изменениями в постановлении КМУ №527.

В рамках программы CEF реализуется 11 транспортных проектов, включающих железную дорогу, автомобильные коридоры, речной транспорт и гражданскую авиацию, и являются частью интеграции Украины в европейскую транспортную сеть. Участники встречи обсудили оптимизацию финансирования через Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) для ускорения восстановления инфраструктуры.

Напомним, в ноябре 2017 года в Брюсселе был подписан документ о распространении карт Трансевропейской транспортной сети (TEN-T) в Украину. Это важный шаг для дальнейшей интеграции транспортных сетей Украины и ЕС.