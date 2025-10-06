Запланована подія 2

Україна та Єврокомісія узгодили кроки з "розумного" теплопостачання та транспортної модернізації

Міністерство розвитку громад та територій України узгодило з Єврокомісією ключові кроки з модернізації теплопостачання, енергетичної інфраструктури та транспортної системи. Україна планує впровадити "розумні" теплові пункти, зменшити залежність від газу та інтегрувати транспортні коридори до європейської мережі TEN-T, забезпечуючи стабільні послуги для громадян навіть під час воєнних викликів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Зустріч відбулася між заступниками міністра Марини Денисюк і Костянтина Ковальчука та делегацією Європейської Комісії (DG ENEST) на чолі з Бенуа Меснаром. Основна мета – обговорити виконання Ukraine Facility на 2025 рік у сферах теплопостачання, енергомодернізації та транспорту.

У межах Програми енергомодернізації вже затверджено Державну цільову програму енергетичної модернізації підприємств теплопостачання до 2030 року, яка дозволить підвищити ефективність централізованих систем теплопостачання, скоротити споживання газу та забезпечити стабільне тепло й гарячу воду для громадян.

Також у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №14067, що стимулює встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП) у багатоповерхівках і перехід до «розумного» теплопостачання, що дозволить скоротити енергоспоживання.

Ковальчук підкреслив важливість збереження мораторію на підвищення тарифів для населення та готовність забезпечити стабільне проходження опалювального сезону навіть у складних умовах обстрілів.

Денисюк розповіла про стан впровадження проєктів у водопостачанні, теплопостачанні та транспорті, зокрема про включення пріоритетних проєктів у Єдиний проєктний портфель на 2026 рік. Зокрема, затверджена програма для розвитку прикордонної інфраструктури та розширення TEN-T коридорів, а всі діючі проєкти Connecting Europe Facility (CEF) інтегровані відповідно до змін у постанові КМУ №527.

Наразі в межах програми CEF реалізується 11 транспортних проєктів, що включають залізницю, автомобільні коридори, річковий транспорт і цивільну авіацію, і є частиною інтеграції України до європейської транспортної мережі. Учасники зустрічі обговорили оптимізацію фінансування через Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) для прискорення відбудови інфраструктури.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року у Брюсселі було підписано документ про розповсюдження карток Трансєвропейської транспортної мережі (TEN-T) в Україну. Це важливий крок для подальшої інтеграції транспортних мереж України та ЄС

