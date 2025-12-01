Правительство упростило установление объектов распределенной генерации и разрешило строительство скважин: что известно

Кабмин упростил правила установки объектов распределенной генерации, сняв ограничения мощности для газопоршневых, газотурбинных установок и блочно-модульных котельных. Также возобновлены конкурсы на строительство новых генерирующих мощностей и упрощены разрешения на бурение скважин, что обеспечит стабильное энергоснабжение и водоснабжение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новые правила для когенерации, генераторов и водоснабжения

Правительство упростило процедуру установления объектов распределенной генерации, отменив ограничения по мощности. Новые правила касаются газопоршневых, газотурбинных установок и блочно-модульных котельных любого размера.

Ранее ограничения мощности от 1 МВт усложняли установку таких объектов для общин, больниц, школ и предприятий. Изменения распространяются на все типы энергетических установок, включая газовые и дизельные генераторы, когенерационные модули и системы хранения энергии.

Также возобновлено проведение конкурсов на строительство новых объектов генерации электроэнергии, позволив завершить уже начатые процедуры и начать новые.

Кабмин упростил процедуру получения разрешений на бурение скважин, в том числе для объектов когенерации. Ранее экспериментальный проект водоснабжения действовал только в Донецкой и Днепропетровской областях, теперь он распространен на всю страну. Во время военного положения областные военные администрации могут строить скважины по упрощенной процедуре – без отвода земельных участков, специальной документации и других ограничений. Это позволит обеспечить стабильное водоснабжение населения, предприятий и объектов теплогенерации.

"Эти шаги позволят как можно скорее присоединять когенерационные установки к общей сети", - подчеркнула Свириденко.



Минэнерго, Госэнергонадзор, Минразвития и областные и Киевская городские военные администрации получили задачу обеспечить беспрепятственное внедрение упрощенной процедуры. Для оперативного реагирования на нарушения будут работать горячие линии по энергетике, при необходимости с участием правоохранительных органов. Кроме того, НКРЭКУ поручено разработать решения по созданию благоприятных условий и сообщить о них правительству в течение недели.

Напомним, что Кабмин установил льготную цену на природный газ для когенерационных установок в прифронтовых общинах.