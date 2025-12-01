Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство упростило установление объектов распределенной генерации и разрешило строительство скважин: что известно

газопровод
Новые правила для когенерации, генераторов и водоснабжения в Украине / Shutterstock

Кабмин упростил правила установки объектов распределенной генерации, сняв ограничения мощности для газопоршневых, газотурбинных установок и блочно-модульных котельных. Также возобновлены конкурсы на строительство новых генерирующих мощностей и упрощены разрешения на бурение скважин, что обеспечит стабильное энергоснабжение и водоснабжение.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Новые правила для когенерации, генераторов и водоснабжения

Правительство упростило процедуру установления объектов распределенной генерации, отменив ограничения по мощности. Новые правила касаются газопоршневых, газотурбинных установок и блочно-модульных котельных любого размера.

Ранее ограничения мощности от 1 МВт усложняли установку таких объектов для общин, больниц, школ и предприятий. Изменения распространяются на все типы энергетических установок, включая газовые и дизельные генераторы, когенерационные модули и системы хранения энергии.

Также возобновлено проведение конкурсов на строительство новых объектов генерации электроэнергии, позволив завершить уже начатые процедуры и начать новые.

Кабмин упростил процедуру получения разрешений на бурение скважин, в том числе для объектов когенерации. Ранее экспериментальный проект водоснабжения действовал только в Донецкой и Днепропетровской областях, теперь он распространен на всю страну. Во время военного положения областные военные администрации могут строить скважины по упрощенной процедуре – без отвода земельных участков, специальной документации и других ограничений. Это позволит обеспечить стабильное водоснабжение населения, предприятий и объектов теплогенерации.

"Эти шаги позволят как можно скорее присоединять когенерационные установки к общей сети", - подчеркнула Свириденко.

Минэнерго, Госэнергонадзор, Минразвития и областные и Киевская городские военные администрации получили задачу обеспечить беспрепятственное внедрение упрощенной процедуры. Для оперативного реагирования на нарушения будут работать горячие линии по энергетике, при необходимости с участием правоохранительных органов. Кроме того, НКРЭКУ поручено разработать решения по созданию благоприятных условий и сообщить о них правительству в течение недели.

Напомним, что Кабмин установил льготную цену на природный газ для когенерационных установок в прифронтовых общинах.

Автор:
Ольга Опенько