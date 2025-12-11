Запланована подія 2

Постраждалі громади отримають нові об’єкти генерації на 25 млн євро

генерація
Розбудова розподіленої генерації для українських громад / Урядовий портал

Мінрозвитку України та німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH розширюють співпрацю для підтримки постраждалих від війни громад. У рамках проєкту Empower передбачене постачання обладнання для понад 60 об’єктів розподіленої генерації на суму 25 млн євро.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Енергопідтримка для постраждалих громад

У рамках проєкту Empower розпочато виконання додаткового екстреного компоненту Resilient Power Initiative, передбаченого для підтримки українських громад. Проєкт передбачає постачання обладнання для розбудови системи розподіленої генерації на суму 25 млн євро.

Завдяки ініціативі громади отримають сучасні енергетичні потужності:

  • 33 когенераційні установки потужністю від 0,5 до 1,6 МВт;
  •  17 блочно-модульних котелень потужністю від 1 до 4 МВт; 
  • 12 мобільних модульних котелень на шасі потужністю 1 та 2 МВт, які забезпечать швидке відновлення енергопостачання у разі пошкодження критичної інфраструктури.

"Таке обладнання є критично важливим для стійкого проходження осінньо-зимового періоду, особливо у громадах, що постійно зазнають атак та ризикують втратити стабільне теплопостачання", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Кабмін спростив правила встановлення об’єктів розподіленої генерації, знявши обмеження щодо потужності для газопоршневих, газотурбінних установок та блочно-модульних котелень. Також відновлено конкурси на будівництво нових генеруючих потужностей і спрощено дозволи на буріння свердловин, що забезпечить стабільне енергопостачання та водопостачання.

Автор:
Ольга Опенько