Нова генерація: міжнародний бізнес готовий інвестувати в будівництво ТЕЦ на біопаливі

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури разом з міжнародними компаніями обговорило проєкти з будівництва ТЕЦ, що працюватимуть на відходах як паливо.

Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Як зазначив Сухомлин, потрібно збудувати нову генерацію в українських громадах.

Сьогодні ситуація в енергетичній сфері країни є викликом, проте активно впроваджуються різноманітні ініціативи для покращення ситуації.

Завдяки підтримці міжнародних партнерів продовжується розвиток енергетичної інфраструктури, зокрема збудовано газопоршневі станції, а також здійснюються проекти зі встановлення сонячних електростанцій.

Важливим кроком до забезпечення енергетичної незалежності є також побудова нових теплоелектричних станцій (ТЕЦ), що сприятиме зменшенню залежності від зовнішніх постачальників енергоносіїв, наголосив він.

Про побудову ТЕЦ

Побудова ТЕЦ — це важливий крок до енергонезалежності України. Теплоелектричні станції (ТЕЦ), що працюють на RDF-паливі, виготовленому зі сміття, допоможуть знизити залежність від імпортованого газу.

Така енергогенерація також сприятиме розвитку сміттєпереробки в громадах: частина сміття йде на переробку, а інша — перетворюється на паливо для ТЕЦ.

Ці проєкти мають важливе значення як для поточної ситуації під час війни, так і для майбутнього, адже вони забезпечать стабільне енергопостачання та допоможуть громадам стати енергонезалежними.

Зараз реалізація таких проєктів триває, і компанії PwC та AFRY підтримують їх розвиток.

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