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Нова генерація: міжнародний бізнес готовий інвестувати в будівництво ТЕЦ на біопаливі
Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури разом з міжнародними компаніями обговорило проєкти з будівництва ТЕЦ, що працюватимуть на відходах як паливо.
Про це повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.
Як зазначив Сухомлин, потрібно збудувати нову генерацію в українських громадах.
Сьогодні ситуація в енергетичній сфері країни є викликом, проте активно впроваджуються різноманітні ініціативи для покращення ситуації.
Завдяки підтримці міжнародних партнерів продовжується розвиток енергетичної інфраструктури, зокрема збудовано газопоршневі станції, а також здійснюються проекти зі встановлення сонячних електростанцій.
Важливим кроком до забезпечення енергетичної незалежності є також побудова нових теплоелектричних станцій (ТЕЦ), що сприятиме зменшенню залежності від зовнішніх постачальників енергоносіїв, наголосив він.
Про побудову ТЕЦ
Побудова ТЕЦ — це важливий крок до енергонезалежності України. Теплоелектричні станції (ТЕЦ), що працюють на RDF-паливі, виготовленому зі сміття, допоможуть знизити залежність від імпортованого газу.
Така енергогенерація також сприятиме розвитку сміттєпереробки в громадах: частина сміття йде на переробку, а інша — перетворюється на паливо для ТЕЦ.
Ці проєкти мають важливе значення як для поточної ситуації під час війни, так і для майбутнього, адже вони забезпечать стабільне енергопостачання та допоможуть громадам стати енергонезалежними.
Зараз реалізація таких проєктів триває, і компанії PwC та AFRY підтримують їх розвиток.
Delo.ua повідомляло, як максимізувати ефективність сонячних електростанцій за допомогою акумуляторних технологій.