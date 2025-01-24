Новая генерация: международный бизнес готов инвестировать в строительство ТЭЦ на биотопливе

Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры вместе с международными компаниями обсудило проекты по строительству ТЭЦ, которые будут работать на отходах как топливо.

Об этом сообщил глава Агентства восстановления Сергей Сухомлин.

Как отметил Сухомлин, нужно построить новое поколение в украинских общинах.

Сегодня ситуация в энергетической сфере страны вызов, однако активно внедряются разнообразные инициативы для улучшения ситуации.

Благодаря поддержке международных партнеров продолжается развитие энергетической инфраструктуры, в частности, построены газопоршневые станции, а также осуществляются проекты по установке солнечных электростанций.

Важным шагом к обеспечению энергетической независимости является построение новых теплоэлектрических станций (ТЭЦ), что будет способствовать уменьшению зависимости от внешних поставщиков энергоносителей, подчеркнул он.

О построении ТЭЦ

Построение ТЭЦ – это важный шаг к энергонезависимости Украины. Теплоэлектрические станции (ТЭЦ), работающие на RDF-топливе, изготовленном из мусора, помогут снизить зависимость от импортируемого газа.

Такая энергогенерация также будет способствовать развитию мусоропереработки в общинах: часть мусора идет на переработку, а другая превращается в топливо для ТЭЦ.

Эти проекты имеют важное значение как для текущей ситуации во время войны, так и для будущего, ведь они обеспечат стабильное энергоснабжение и помогут общинам стать энергонезависимыми.

Сейчас реализация таких проектов продолжается и компании PwC и AFRY поддерживают их развитие.

Delo.ua сообщало, как максимизировать эффективность солнечных электростанций с помощью аккумуляторных технологий.