Пострадавшие общины получат новые объекты генерации на 25 млн евро

генерация
Развитие распределенной генерации для украинских общин / Правительственный портал

Минразвития Украины и немецкое общество международного сотрудничества (GIZ) GmbH расширяют сотрудничество по поддержке пострадавших от войны общин. В рамках проекта Empower предусмотрена поставка оборудования для более 60 объектов распределенной генерации на сумму 25 млн. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Энергоподдержка для пострадавших общин

В рамках проекта Empower начато выполнение дополнительного экстренного компонента Resilient Power Initiative, предназначенного для поддержки украинских общин. Проект предусматривает поставку оборудования для развития системы распределенной генерации на сумму 25 млн евро.

Благодаря инициативе общины получат современные энергетические мощности:

  • 33 когенерационные установки мощностью от 0,5 до 1,6 МВт;
  • 17 блочно-модульных котельных мощностью от 1 до 4 МВт;
  • 12 мобильных модульных котельных на шасси мощностью 1 и 2 МВт, которые обеспечат быстрое восстановление энергоснабжения при повреждении критической инфраструктуры.

"Такое оборудование критически важно для устойчивого прохождения осенне-зимнего периода, особенно в общинах, которые постоянно подвергаются атакам и рискуют потерять стабильное теплоснабжение", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин упростил правила установки объектов распределенной генерации, сняв ограничения по мощности для газопоршневых, газотурбинных установок и блочно-модульных котельных. Также возобновлены конкурсы на строительство новых генерирующих мощностей и упрощены разрешения на бурение скважин, что обеспечит стабильное энергоснабжение и водоснабжение.

Автор:
Ольга Опенько