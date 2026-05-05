Завод, склади й цехи: на Рівненщині продають цілий комплекс будівель за 7,8 млн грн

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон комплекс будівель у Рівненській області загальною площею понад 4,5 тис. кв. м. Стартова ціна об’єкта становить 7,8 млн грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Що відомо про аукціон?

Аукціон заплановано на 20 травня 2026 року, подати заявки можна до 19 травня.

До складу лота входить низка виробничих і допоміжних споруд загальною площею понад 4,5 тис. кв. м. Зокрема, це будівля оздоровчого комплексу, складські приміщення, навіс, консервний цех, склад готової продукції, котельня, цех ДСП, цех товарів народного споживання, а також виробничий будинок (гараж) і додаткові нежитлові споруди з воротами та парканом.

Об’єкт розташований за адресою: Рівненська область, Вараський район, смт Рафалівка, вул. Привокзальна. Балансоутримувачем є державне підприємство "Ліси України".

Приватизація проводиться через аукціон у системі "Прозорро.Продажі".

