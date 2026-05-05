Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,09

EUR

51,46

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,80

43,75

EUR

51,58

51,40

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Завод, склади й цехи: на Рівненщині продають цілий комплекс будівель за 7,8 млн грн

завод
Майже 4,6 тис. кв. м нерухомості виставили на приватизацію / ФДМУ

Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон комплекс будівель у Рівненській області загальною площею понад 4,5 тис. кв. м. Стартова ціна об’єкта становить 7,8 млн грн. 

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ФДМУ.

Що відомо про аукціон? 

Аукціон заплановано на 20 травня 2026 року, подати заявки можна до 19 травня.

До складу лота входить низка виробничих і допоміжних споруд загальною площею понад 4,5 тис. кв. м. Зокрема, це будівля оздоровчого комплексу, складські приміщення, навіс, консервний цех, склад готової продукції, котельня, цех ДСП, цех товарів народного споживання, а також виробничий будинок (гараж) і додаткові нежитлові споруди з воротами та парканом.

Об’єкт розташований за адресою: Рівненська область, Вараський район, смт Рафалівка, вул. Привокзальна. Балансоутримувачем є державне підприємство "Ліси України".

Приватизація проводиться через аукціон у системі "Прозорро.Продажі".

Нагадаємо, “Укрзалізниця” оголосила нові аукціони з передачі в оренду комерційних площ на залізничних вокзалах. Серед лотів - місця для кавоматів, вендінгових автоматів, банкоматів, закладів харчування та складських приміщень.

Автор:
Ольга Опенько