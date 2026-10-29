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На Рівненщині продають консервний цех, склади і кафе за 2,7 млн грн

На Рівненщині продають консервний цех
На Рівненщині продають консервний цех

Фонд державного майна виставив на приватизацію комплекс нерухомості у селі Висоцьк Рівненської області загальною площею 2120,6 кв. м. До нього входять цех переробки консервів, два склади та кафе. Стартова ціна становить 2,67 млн грн без ПДВ.

Про це інформує Dilo з посиланням на дані ФДМУ.

Об'єкт розташований у Сарненському районі за адресою: село Висоцьк, вул. Містечкова, 31.

Балансоутримувачем майна є державне підприємство "Ліси України".

Що входить до комплексу

До лота включили чотири об'єкти:

  • цех переробки консервів площею 781,6 кв. м;
  • склад готової продукції площею 650,6 кв. м;
  • склад склотари площею 403,8 кв. м;
  • кафе "Український шинок" площею 284,6 кв. м.

Сукупна площа нерухомості становить 2120,6 кв. м.

Стартова ціна продажу — 2 673 287 грн без ПДВ. Мінімальний крок підвищення ціни становить 26,7 тис. грн, а гарантійний внесок — 534,7 тис. грн.

Коли відбудеться аукціон

Майно продаватимуть на трираундовому англійському аукціоні.

Заявки від потенційних покупців прийматимуть до 20:00 2 листопада. Торги заплановані на 3 листопада о 12:25.

Нагадаємо, раніше Фонд держмайна вже виставляв комплекс на Рівненщині зі стартовою ціною 7,8 млн грн. До того лота також входили виробничі та складські приміщення, які перебували на балансі "Лісів України".

Автор:
Тетяна Гойденко

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