Meta запускает для бизнеса первую программу ИИ-таргетирования рекламы в WhatsApp

Компания Meta, владеющая Facebook, Instagram и WhatsApp, представила свою первую программу таргетирования рекламы для бизнеса на основе искусственного интеллекта в мессенджере WhatsApp. Как передает Reuters, об этом объявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг в видео, представленном на конференции в Бразилии.

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Новые инструменты искусственного интеллекта позволят компании анализировать поведение пользователей в Facebook и Instagram, а затем использовать эту информацию для показа более релевантной рекламы в WhatsApp.

Важно отметить, что это будет работать только при условии использования одного и тот же телефонного номера для всех трех сервисов (Facebook, Instagram и WhatsApp). Это позволит Meta связать активность пользователя в различных приложениях и создать более полный профиль его интересов и предпочтений.

Таким образом Meta стремится монетизировать WhatsApp, являющееся самым распространенным ее приложением по количеству ежедневных пользователей. Однако, несмотря на популярность сервиса и высокую цену его приобретения в 2014 году, WhatsApp по-прежнему приносит лишь небольшую часть общего дохода Meta. Новые же рекламные инструменты на основе искусственного интеллекта рассматриваются как способ увеличить прибыльность платформы.

Также на конференции Meta представила новый чат-бот с искусственным интеллектом, который поможет пользователям с распространенными запросами относительно определенного бизнеса, такими как поиск каталогов или консультации о графике работы, - аналогично существующим платформам на базе ИИ. Внедрение такого инструмента является частью стратегии Meta по убеждению бизнесменов в целесообразности автоматизировать свои коммуникации.

Кроме того, компания объявила об интеграции платежного инструмента WhatsApp в Бразилии с местной системой мгновенных платежей PIX, ранее считавшейся конкурентом для Meta. PIX, разработанный Центральным банком Бразилии, очень популярен в стране: в 2023 году на него пришлось 39% транзакций.

Отметим, что и другие мессенджеры работают над интеграцией искусственного интеллекта и платежной системы в свои приложения. Недавно Microsoft представила Copilot – чат-бота для Telegram с искусственным интеллектом на базе модели GPT.

Несмотря на то, что он находится только на стаде бета-тестирования, Copilot уже демонстрирует потенциал стать незаменимым помощником в различных аспектах жизни: от поиска информации и ведения диалогов до рекомендаций по фильмам, музыке, рецептам, советам по свиданию или занятиям спортом.

В свою очередь, сам Telegram представил собственную внутреннюю валюту Telegram Stars, предназначенную для оплаты цифровых услуг в ботах и мини-приложениях. "Звезды" можно приобрести через магазины Apple и Google или с помощью бота PremiumBot, а тратить на различные цифровые товары: электронные книги, онлайн-курсы, игровые предметы и так далее.

Кроме того, разработчики мини-приложений смогут конвертировать заработанные "звезды" в криптовалюту Toncoin через платформу Fragment, а также использовать их для продвижения своих программ в Telegram.