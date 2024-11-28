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США розпочали масштабне антимонопольне розслідування проти Microsoft
Федеральна торгова комісія США (FTC) запустила антимонопольне розслідування проти Microsoft, яке охоплює широкий спектр напрямів: від хмарних обчислень і ліцензування програмного забезпечення до продуктів у сфері кібербезпеки та штучного інтелекту.
Про це пише Вloomberg.
Після більш ніж року неофіційних переговорів з конкурентами та партнерами FTC склала детальний запит на інформацію, який містить сотні сторінок. Його підписала голова комісії Ліна Хан. У рамках розслідування комісія наступного тижня планує зустрічі з конкурентами Microsoft для збору додаткових даних про бізнес-практики компанії.
Основні аспекти розслідування
FTC зосередила увагу на поєднанні хмарних послуг Microsoft із популярним програмним забезпеченням, зокрема Office і засобами безпеки, такими як Microsoft Entra ID (колишній Azure Active Directory). Конкуренти заявляють, що це створює бар’єри для інших гравців у галузі автентифікації та кібербезпеки.
Такі компанії, як Slack і Zoom, звинувачують Microsoft у нечесній конкуренції. Зокрема, йдеться про безкоштовне включення відеоконференц-сервісу Teams у пакети з програмами Word та Excel.
У розслідуванні враховуються інциденти із кібербезпекою, які вплинули на продукти Microsoft. Один із таких випадків — збій у системах безпеки CrowdStrike, що зачепив мільйони пристроїв. FTC наголошує на ризиках через концентрацію ринку хмарних послуг.
Microsoft є одним із найбільших підрядників для урядових структур США, включаючи Міністерство оборони. Це додає занепокоєння щодо надмірної влади компанії у критично важливих галузях.
Це розслідування є продовженням багаторічного нагляду за Microsoft, який триває з часів судових справ 1990-х, коли компанію звинувачували в монополізації ринку через інтеграцію Windows із браузером Internet Explorer.
Повідомляється, що це розслідування збігається з завершенням терміну голови FTC Ліни Хан, яка відзначилася активною боротьбою проти монополізації в корпоративному секторі. Майбутнє цього процесу залежатиме від нового голови FTC, якого призначить адміністрація обраного президента США.
За даними Вloomberg, ця антимонопольна справа може стати однією з найзначніших у сучасній історії, зважаючи на масштаби впливу Microsoft на світову економіку.
Додамо, що після збою CrowdStrike, коли тисячі користувачів Microsoft по всьому світу зіткнулися з "синім екраном смерті", Microsoft оголосила про плани внести зміни до Windows, які дозволять постачальникам засобів безпеки працювати поза ядром системи.