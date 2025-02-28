Skype уходит в прошлое: сервис больше не будет доступен с мая 2025 года

Корпорация Microsoft прекращает работу Skype в мае 2025 года. Это решение положит конец более чем 20-летней истории популярного сервиса для видеозвонков и обмена сообщениями.

Об этом пишет XDA Developers.

Программисты XDA обнаружили, что в новой предыдущей версии Skype для Windows появилась строчка с информацией о том, что Microsoft закроет сервис популярного мессенджера в мае этого года с полным переводом клиентов в Teams.

"Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжайте звонки и общайтесь в чатах у Teams", — говорится в сообщении.

Альтернативная платформа Teams была запущена в 2017 году. Teams уже интегрирован во многие продукты Microsoft и активно используется в корпоративной среде. В самой компании Microsoft пока никак эту информацию не комментируют.

В последние годы Microsoft пыталась возродить Skype, добавив такие функции как короткие видео или чат-программу Bing с искусственным интеллектом, предшественницу Copilot. Однако Microsoft не удалось привлечь множество новых пользователей. Он время от времени выпускал необходимые поправки для Skype, чтобы избежать его опасного использования. Последнее обновление датируется маем 2024 года, а с декабря прошлого года приобрести так называемые кредиты Skype больше нельзя.

История Skype

Skype впервые был запущен в 2003 году, а в 2011 году его приобрела Microsoft за $8,5 млрд. Компания прекратила поддержку классической версии Skype еще в ноябре 2018 года, а в 2024 году платформу пытались возродить на базе Windows 11, убрав оттуда рекламу и подтянув производительность мессенджера. Однако в последние годы Skype потерял популярность: для группового общения пользователи все чаще выбирают Discord или Zoom, а Microsoft продвигает Teams в качестве собственного преемника.

Напомним, Microsoft открыла бесплатный доступ к голосовому режиму Copilot и функции Think Deeper. Это означает, что кто-либо может использовать искусственный интеллект для глубокого анализа данных, размышлений над сложными вопросами и интерактивного общения голосом.

Также Microsoft расширила возможности искусственного интеллекта благодаря интеграции модели DeepSeek R1 в свою экосистему. Теперь эта модель доступна через Azure AI Foundry, а также получает оптимизированные для модулей нейронной обработки (NPU) версии, которые будут работать непосредственно на ПК Copilot+.