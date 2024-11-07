Microsoft тестує функцію ШІ-перепису в блокноті Windows

Microsoft представила нову функцію Rewrite для Windows Notepad, яка використовує штучний інтелект на базі моделі GPT. Rewrite покликана допомогти користувачам вдосконалювати текст у кілька способів: змінювати його тон, довжину або формулювання.

Про це йдеться у блозі Microsoft.

Це дозволяє користувачам адаптувати свої тексти для різних ситуацій: скоротити обсяг для більшої лаконічності, подовжити для деталізації чи змінити стиль на більш формальний або професійний.

Як працює Rewrite у блокноті

Функція Rewrite проста у використанні: достатньо виділити потрібний текст, натиснути праву кнопку миші та обрати пункт Rewrite, або скористатися кнопкою Rewrite на панелі інструментів чи комбінацією Ctrl + I.

Після цього відкриваються варіанти перезапису. Користувачі можуть обрати:

Перефразування тексту — для зміни формулювань, зберігаючи основну ідею,

Зменшення обсягу — для лаконічного і стислого викладу,

Подовження тексту — для додаткових деталей чи роз'яснень,

Налаштування тону — наприклад, більш формальний чи більш неформальний стиль.

Після вибору варіанту, блокнот генерує три переписані версії, і користувач може обрати будь-який із них або повернутися до оригіналу.

Доступність та умови використання функції Rewrite

Для доступу до Rewrite користувачам потрібен обліковий запис Microsoft. Функція працює через хмарні сервіси, які потребують авторизації. Вона доступна в тестовому режимі для користувачів Windows 11 у США, Великобританії, Франції, Канаді, Німеччині та Італії з початковим пакетом у 50 кредитів. Один кредит використовується для одного запиту на перезапис.

Користувачі в Австралії, Новій Зеландії, Малайзії, Сінгапурі, Тайвані та Таїланді, які мають підписки Microsoft 365 Personal, Family або Copilot Pro, можуть також користуватися Rewrite завдяки AI-кредитам. Передплатники Microsoft 365 отримують щомісяця 60 AI-кредитів, а передплатники Copilot Pro — необмежений доступ до ШІ-можливостей у Notepad та інших програмах.

Для відстеження залишку кредитів у Microsoft 365, користувачі можуть перевірити їх через кнопку AI Credit Balance у профілі. Microsoft автоматично поповнює кредити щомісяця на початку місяця, але за необхідності можна придбати додаткові, підписавшись на пакет Copilot Pro.

Перспективи функції Rewrite

Rewrite є частиною зусиль Microsoft щодо інтеграції штучного інтелекту у звичайні офісні програми для підвищення продуктивності. Функція не лише допомагає з базовим редагуванням тексту, а й створює можливості для творчого підходу до роботи з текстом у реальному часі, адаптуючи його під потреби конкретної аудиторії або ситуації.

Це відкриває нові горизонти для користувачів Notepad, дозволяючи зробити цей інструмент більш потужним та корисним у повсякденному використанні, зокрема для бізнесу, навчання або особистих проектів.

Нагадаємо, у липні Microsoft впровадила перевірку орфографії та автозаміну для свого додатка "Блокнот" у Windows 11 - більш ніж через 40 років після того, як текстовий редактор був уперше представлений у Windows у 1983 році.