Компанія Microsoft оновила "Блокнот", вперше за 40 років додавши до нього нові функції

Компанія Microsoft впроваджує перевірку орфографії та автозаміну для свого додатка "Блокнот" у Windows 11 - більш ніж через 40 років після того, як текстовий редактор був уперше представлений у Windows у 1983 році.

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Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що Microsoft почала тестувати обидві функції у березні, а днями включила їх для всіх користувачів Windows 11.

Як працюють нововведення

Функція перевірки орфографії у "Блокноті" майже ідентична тому, як Word чи Edge виділяють слова з помилками червоним підкресленням. Мається на увазі "майже так само", тому що, якщо клацнути правою кнопкою миші на слово з помилкою в "Блокноті", підменю орфографії не розкривається автоматично, як це відбувається у Microsoft Word – необхідно натиснути ще раз, щоб побачити список правильних написань.

Також в "Блокноті" для Windows 11 можна увімкнути або вимкнути перевірку орфографії в залежності від типу файлу. Перевірка орфографії також автоматично вимикається у файлах журналів та інших типах файлів, пов'язаних із кодуванням.

Крім того, Microsoft додала в "Блокнот" автозаміну, що означає, що друкарські помилки автоматично виправляються при включеній перевірці орфографії. Втім, автозаміну можна також вимкнути в налаштуваннях "Блокнота".

Нагадаємо, корпорація Microsoft оголосила, що їх новий штучний інтелект Copilot незабаром буде інтегрований безпосередньо в комп'ютери користувачів і зможе працювати не лише через інтернет.

Також повідомлялося, що Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК.

У Microsoft розповіли про нову функцію Generative Magic Erase на основі штучного інтелекту, яка з’являється у Windows 10 та 11. Вона дозволить значно простіше редагувати зображення в програмі Photos, яка є стандартною в операційній системі Windows.

Фото: ua.depositphotos.com