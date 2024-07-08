Компания Microsoft обновила "Блокнот", впервые за 40 лет добавив в него новые функции

Компания Microsoft внедряет проверку орфографии и автозамены для своего приложения "Блокнот" в Windows 11 - более чем через 40 лет после того, как текстовый редактор был впервые представлен в Windows в 1983 году.

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Об этом сообщает The Verge.

Microsoft начала тестировать обе функции в марте, а на днях включила их для всех пользователей Windows 11.

Как работают нововведения

Функция проверки орфографии в "Блокноте" почти идентична тому, как Word или Edge выделяют слова с ошибками красным подчеркиванием. Имеется в виду "почти так же", потому что если щелкнуть правой кнопкой мыши на слово с ошибкой в "Блокноте", подменю орфографии не раскрывается автоматически, как это происходит в Microsoft Word - необходимо нажать еще раз, чтобы увидеть список правильных написаний.

Также в "Блокноте" для Windows 11 можно включить или отключить проверку орфографии в зависимости от типа файла. Проверка орфографии автоматически отключается в файлах журналов и других типах файлов, связанных с кодировкой.

Кроме того, Microsoft добавила в "Блокнот" автозамену, что означает, что опечатки автоматически исправляются при включенной проверке орфографии. Впрочем, автозамену можно также отключить в настройках "Блокнота".

Напомним, корпорация Microsoft объявила, что их новый искусственный интеллект Copilot скоро будет интегрирован непосредственно в компьютеры пользователей и сможет работать не только через интернет.

Также сообщалось, что Microsoft запустила обновление для Windows 11, что позволит пользователям использовать свои Android устройства, такие как смартфоны и планшеты, в качестве веб-камеры для ПК.

В Microsoft также рассказали о новой функции Generative Magic Erase на основе искусственного интеллекта, которая появляется в Windows 10 и 11. Она позволит значительно проще редактировать изображения в программе Photos, стандартной в операционной системе Windows.

Фото: ua.depositphotos.com