Microsoft прекратит техническую поддержку Windows 10: что ждет пользователей

Корпорация Майкрософт официально прекратит поддержку Windows 10 с 14 октября 2025 года – через десять лет после ее запуска.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

После этой даты устройства Windows 10 больше не будут получать обновления системы безопасности, не связанные с безопасностью, а также техническую поддержку.

"Эта предыдущая версия Windows больше не будет получать бесплатные обновления программного обеспечения от Windows Update, техническую помощь или исправление безопасности. Для потребителей прекращения поддержки означает, что корпорация Microsoft рекомендует обновить Windows до последней версии для получения последних критических обновлений и поддержки, которая может защитить вас в Интернете", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ПК с Windows 10 будет продолжать работать, но он будет подвергнут большему риску для вирусов и вредоносного программного обеспечения, поэтому в компании настоятельно советует обновиться до Windows 11.

В корпорации считают, что этот шаг побуждает пользователей переходить на Windows 11, предлагающую расширенные функции, лучшую защиту и улучшенную производительность.

Чтобы обеспечить плавный переход, Microsoft рекомендует использовать программу PC Health Check, чтобы проверить, соответствует ли компьютер требованиям для Windows 11.

Обновление до Windows 11 позволит пользователям воспользоваться преимуществами новейших технологий, в том числе улучшенных инструментов производительности, расширенных функций безопасности и дополнительных параметров доступности.

Windows 10 вышла 15 июля 2015 и на момент завершения поддержки пройдет более десяти лет после ее запуска.

Что касается предыдущих версий Windows, то поддержка Windows 8.1 также прекратилась 10 лет спустя после релиза и не действует с 10 января 2023 года. То же касается и Windows 7, хотя он продержался чуть дольше – 11 лет. Его поддержка была остановлена 14 января 2020 года.

Напомним, Microsoft запустила обновление для Windows 11, что позволит пользователям использовать свои Android устройства, как смартфоны и планшеты, в качестве вебкамеры для ПК. Кроме того, Microsoft добавляет новые функции в встроенный инструмент Snipping Tool в Windows 11. В последнем обновлении для участников программы Windows Insider появилась поддержка автоматического сканирования QR-кодов и возможность добавлять эмодзы к снимкам экрана.

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