Microsoft припинить технічну підтримку Windows 10: що чекає на користувачів

Корпорація Майкрософт офіційно припинить підтримку Windows 10 з 14 жовтня 2025 року - через десять років після її запуску.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Після цієї дати пристрої з Windows 10 більше не отримуватимуть оновлення системи безпеки, не пов’язані з безпекою, а також технічну підтримку.

"Ця попередня версія Windows більше не отримуватиме безкоштовні оновлення програмного забезпечення від Windows Update, технічну допомогу чи виправлення безпеки. Для споживачів припинення підтримки означає, що корпорація Microsoft рекомендує оновити Windows до останньої версії для отримання останніх критичних оновлень і підтримки, яка може захистити вас в Інтернеті", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що ПК з Windows 10 продовжуватиме працювати, але він буде підданий більшому ризику для вірусів і зловмисного програмного забезпечення тому в компанії наполегливо радить оновитися до Windows 11.

У корпорації вважають, що цей крок спонукатиме користувачів переходити на Windows 11, яка пропонує розширені функції, кращий захист і покращену продуктивність.

Щоб забезпечити плавний перехід, Microsoft рекомендує використовувати програму PC Health Check, щоб перевірити, чи комп’ютер відповідає вимогам для Windows 11.

Оновлення до Windows 11 дозволить користувачам скористатися перевагами найновіших технологій, зокрема покращених інструментів продуктивності, розширених функцій безпеки, і додаткові параметри доступності​​.

Windows 10 вийшла 15 липня 2015 року та на момент завершення підтримки пройде понад десять років після її запуску.

Що стосується попередніх версій Windows, то підтримка Windows 8.1 також припинилася через 10 років після релізу і не діє з 10 січня 2023 року. Те саме стосується і Windows 7, хоча він протримався трохи довше — 11 років. Його підтримка зупинилася 14 січня 2020 року.

Нагадаємо, Microsoft запустила оновлення для Windows 11, що дозволить користувачам використовувати свої Android пристрої, як то смартфони та планшети, в якості вебкамери для ПК. Окрім цього, Microsoft додає нові функції до вбудованого інструменту Snipping Tool у Windows 11. В останньому оновленні для учасників програми Windows Insider з'явилася підтримка автоматичного сканування QR-кодів та можливість додавати емодзі до знімків екрана.

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