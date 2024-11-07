Microsoft тестирует функцию ИИ-переписи в блокноте Windows

Microsoft представила новую функцию Rewrite для Windows Notepad, использующую искусственный интеллект на основе модели GPT. Rewrite призвана помочь пользователям усовершенствовать текст в несколько способов: изменять его тон, длину или формулировку.

Об этом говорится в блоге Microsoft.

Это позволяет пользователям адаптировать свои тексты для различных ситуаций: сократить объем для большей лаконичности, продлить детализацию или изменить стиль на более формальный или профессиональный.

Как работает Rewrite в блокноте

Функция Rewrite проста в использовании: достаточно выделить нужный текст, нажать правую кнопку мыши и выбрать Rewrite, или воспользоваться кнопкой Rewrite на панели инструментов или комбинацией Ctrl + I.

После этого открываются варианты перезаписи. Пользователи могут выбрать:

Перефразирование текста – для изменения формулировок, сохраняя основную идею,

Уменьшение объема – для лаконичного и краткого изложения,

Удлинение текста – для дополнительных деталей или разъяснений,

Настройка тона – например, более формальный или более неформальный стиль.

После выбора варианта, блокнот генерирует три переписанных версии, и пользователь может выбрать любой из них или вернуться к оригиналу.

Доступность и условия использования функции Rewrite

Для доступа к Rewrite пользователям требуется аккаунт Microsoft. Функция работает через облачные сервисы, требующие авторизации. Она доступна в тестовом режиме для пользователей Windows 11 в США, Великобритании, Франции, Канаде, Германии и Италии с начальным пакетом 50 кредитов. Один кредит используется для одного запроса на перезапись.

Пользователи в Австралии, Новой Зеландии, Малайзии, Сингапуре, Тайване и Таиланде, имеющие подписки Microsoft 365 Personal, Family или Copilot Pro, могут также пользоваться Rewrite благодаря AI-кредитам. Подписчики Microsoft 365 получают ежемесячно 60 AI-кредитов, а подписчики Copilot Pro – неограниченный доступ к ШИ-возможностям в Notepad и других программах.

Для отслеживания остатка кредитов в Microsoft 365 пользователи могут проверить их через кнопку AI Credit Balance в профиле. Microsoft автоматически пополняет ежемесячные кредиты в начале месяца, но при необходимости можно приобрести дополнительные, подписавшись на пакет Copilot Pro.

Перспективы функции Rewrite

Rewrite является частью усилий Microsoft по интеграции искусственного интеллекта в обычные офисные программы для повышения производительности. Функция не только помогает с базовым редактированием текста, но и создает возможности для творческого подхода к работе с текстом в реальном времени, адаптируя его к потребностям конкретной аудитории или ситуации.

Это открывает новые горизонты для пользователей Notepad, позволяя сделать этот инструмент более мощным и полезным в повседневном использовании, включая бизнес, учебу или личные проекты.

Напомним, в июле Microsoft внедрила проверку орфографии и автозамену для своего приложения "Блокнот" в Windows 11 — спустя более 40 лет после того, как текстовый редактор был впервые представлен в Windows в 1983 году.