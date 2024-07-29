В Windows 11 появилась возможность работы с файлами Android

В бета-тестировании Windows теперь доступна возможность доступа к файлам телефона Android в Проводнике файлов. Инсайдеры Windows могут просматривать и управлять файлами в телефоне. Об этом идет речь на сайте компании Windows.

Новая функция позволит получить доступ ко всем файлам и папкам, в частности медиа на смартфоне благодаря беспроводной связи. Файлы со смартфона можно просматривать, переименовывать, перемещать, удалять и копировать на компьютер и наоборот, файлы с компьютера можно будет переносить на телефон.

Для использования новой функции пользователям необходимо:

Иметь смартфон с Android 11 или выше.

Установите бета-версию приложения Link to Windows на Android (версия 1.24071 и выше).

Быть участником программы Windows Insider из Windows 11.

После выполнения этих требований необходимо предоставить ПК разрешение на доступ к смартфону. Для этого необходимо перейти в настройки “Bluetooth и устройства” на компьютере, выбрать “мобильные устройства”, затем “управлять устройствами”.

Если все условия выполнены, а переключатель для отображения телефона в файловом проводнике не появился, это означает, что функция пока недоступна для данного пользователя.

Однако Microsoft признает несколько проблем, связанных с новой функцией. В частности, при удалении файлов со смартфона через ПК они перемещаются в новую папку "Корзина" на смартфоне и хранятся там 5 дней, хотя в интерфейсе указан срок 30 дней.

Кроме того, иногда удаленные файлы в папке "Корзина" на смартфоне могут не отображаться в файловом проводнике на ПК. Также возможны ситуации, когда действия, производимые с файлами на ПК, не синхронизируются со смартфоном. В качестве временного решения этой проблемы, пользователям рекомендуется выйти и снова войти в свой аккаунт Windows на ПК.

Фото: ua.depositphotos.com