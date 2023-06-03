Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana в Windows

Компания Microsoft прекратит поддержку голосового помощника Cortana в качестве отдельной программы в операционной системе Windows, начиная с конца текущего года. Об этом сообщила служба поддержки фирмы.

При этом Cortana останется доступной в программах Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams display, и Microsoft Teams rooms.

Что касается Windows, то вместо Cortana компания предлагает пользоваться:

голосовым доступом в Windows 11, который позволяет управлять устройством и писать текст с помощью голоса;

обновленным поисковиком Bing;

функцией Microsoft 365 Copilot, использующей искусственный интеллект, чтобы помогать создавать записи в календаре, писать электронные письма и т.п.;

виртуальным помощником Windows Copilot, который станет доступен в предварительной версии Windows 11 в этом месяце.

Как пишет The Verge, прекращение поддержки Cortana в Windows не является неожиданностью, учитывая недавнее представление Windows Copilot, который сможет обобщать и переписывать текст, регулировать настройки компьютера и выполнять другие задачи.

Microsoft добавила Cortana в Windows 10 в 2015 году, позволяя устанавливать напоминания, открывать программы и задавать вопросы с помощью голосовых команд. Но со временем компания постепенно "выводила" голосовой помощник из операционной системы. В 2020 году Microsoft прекратила работу Cortana на iOS и Android и поддержку помощника в наушниках Surface и других устройствах. А с выпуском Windows 11 программа лишилась своего заметного места на панели задач.

Пока непонятно, когда именно Microsoft удалит Cortana из Windows. Однако очевидно, что приоритетным становится набор инструментов искусственного интеллекта Microsoft, в который входят чат-бот Bing и Microsoft 365 Copilot.

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