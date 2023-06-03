Microsoft припинить підтримку голосового помічника Cortana у Windows

Компанія Microsoft припинить підтримку голосового помічника Cortana як окремої програми в операційній системі Windows, починаючи з кінця поточного року. Про це повідомила служба підтримки фірми.

При цьому Cortana залишиться доступною в програмах Outlook mobile, Teams mobile, Microsoft Teams display, and Microsoft Teams rooms.

Що стосується Windows, то замість Cortana компанія пропонує користуватися:

голосовим доступом у Windows 11, який дозволяє керувати пристроєм і писати текст за допомогою голосу;

оновленим пошуковиком Bing;

функцією Microsoft 365 Copilot, яка використовує штучний інтелект, щоб допомагати створювати записи в календарі, писати електронні листи тощо;

віртуальним помічником Windows Copilot, який стане доступним у попередній версії Windows 11 цього місяця.

Як пише The Verge, припинення підтримки Cortana в Windows не є несподіванкою, враховуючи нещодавне представлення Windows Copilot, який зможе узагальнювати й переписувати текст, регулювати налаштування комп’ютера та виконувати інші завдання.

Microsoft додала Cortana до Windows 10 у 2015 році, дозволяючи встановлювати нагадування, відкривати програми та ставити запитання за допомогою голосових команд. Але з часом компанія поступово "виводила" голосового помічника з операційної системи. У 2020 році Microsoft припинила роботу Cortana на iOS і Android та підтримку помічника в навушниках Surface та інших пристроях. А з випуском Windows 11 голосовий програма втратила своє помітне місце на панелі задач.

Наразі незрозуміло, коли саме Microsoft видалить Cortana з Windows. Однак очевидно, що пріоритетним стає набір інструментів штучного інтелекту Microsoft, до якого входить чатбот Bing і Microsoft 365 Copilot.

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