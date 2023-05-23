Microsoft зміцнює звʼязок Bing із ChatGPT: в чатбот додадуть "двигун" пошуковика

Компанія Microsoft додає свою пошукову систему Bing в чатбот ChatGPT, ще більше зміцнюючи зв’язок із технологією. Про це повідомляє Bloomberg.

Передбачається, що це дозволить користувачам ChatGPT отримувати найновішу інформацію, адже чатбот навчався лише на даних до 20 вересня 2021 року.

Із вівторка, 23 травня 2023, Bing стає частиною преміумсервісу ChatGPT Plus, а пізніше пошуковик впровадять й у звичайну версію чатбота.

Microsoft є найбільшим інвестором і ключовим партнером компанії-розробниці ChatGPT – OpenAI. Завдяки цьому Microsoft має перевагу в перегонах за впровадження штучного інтелекту в більшу кількість продуктів.

Зокрема, починаючи з червня, компанія хоче додати віртуального помічника зі штучним інтелектом Windows Copilot в операційну систему Windows 11. Сервіс буде розташований на бічній панелі екрана й зможе, наприклад, переписувати, узагальнювати та пояснювати текст. Крім того, користувачі Windows зможуть ставити йому питання.

Так виглядатиме Wndows Copilot

Нагадаємо, раніше Microsoft навпаки інтегрувала технологію ChatGPT у пошуковик Bing. Це допомогло системі краще конкурувати з Google за кількістю відвідувань сторінок.

Нещодавно Microsoft представила оновлену версію чатбота Bing, в який інтегровано штучний інтелект. Одним із основних нововведень стала можливість ставити питання про зображення.