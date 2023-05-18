ChatGPT отримав офіційний iOS-застосунок

Компанія OpenAI запустила офіційний застосунок чатбота ChatGPT для операційної системи iOS. Про це йдеться в блозі фірми.

В OpenAI стверджують, що застосунок не матиме реклами, є безкоштовним та синхронізує історію на різних пристроях. Також у нього інтегровано систему розпізнавання мовлення з відкритим кодом, яка дозволяє голосове введення.

А користувачі платної підписки ChatGPT Plus отримають доступ до можливостей системи GPT-4, ранній доступ до функцій і швидший час відповіді.

Застосунок спершу буде доступний лише в США, однак найближчими тижнями його планують поширити й на інші країни.

Крім того, OpenAI анонсувала, що незабаром ChatGPT з’явиться й на Android-пристроях.

Зауважимо, що зі стрімкою популярністю ChatGPT по всьому світу, в App Store та Google Play зʼявилися сумнівні неофіційні програми, які нібито забезпечують доступ до ChatGPT за допомогою застосунка.

Джерело фото: ua.depositphotos.com