- Категория
- IT и Телеком
- Дата публикации
-
ChatGPT получил официальное iOS-приложение
Компания OpenAI запустила официальное приложение ChatGPT для операционной системы iOS. Об этом идет речь в блоге фирмы.
В OpenAI утверждают, что приложение не будет иметь рекламы, является бесплатным и синхронизирует историю на разных устройствах. Также в него интегрирована система распознавания речи с открытым кодом, позволяющая голосовой ввод.
А пользователи платной подписки ChatGPT Plus получат доступ к возможностям системы GPT-4, ранний доступ к функциям и более быстрое время ответа.
Приложение сначала будет доступно только в США, однако в ближайшие недели его планируют распространить и на другие страны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, OpenAI анонсировала, что в скором времени ChatGPT появится и на Android-устройствах.
Отметим, что со стремительной популярностью ChatGPT по всему миру, в App Store и Google Play появились сомнительные неофициальные программы, которые якобы обеспечивают доступ к чат-боту с помощью приложения.
Источник фото: ua.depositphotos.com