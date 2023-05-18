ChatGPT получил официальное iOS-приложение

Компания OpenAI запустила официальное приложение ChatGPT для операционной системы iOS. Об этом идет речь в блоге фирмы.

В OpenAI утверждают, что приложение не будет иметь рекламы, является бесплатным и синхронизирует историю на разных устройствах. Также в него интегрирована система распознавания речи с открытым кодом, позволяющая голосовой ввод.

А пользователи платной подписки ChatGPT Plus получат доступ к возможностям системы GPT-4, ранний доступ к функциям и более быстрое время ответа.

Приложение сначала будет доступно только в США, однако в ближайшие недели его планируют распространить и на другие страны.

Кроме того, OpenAI анонсировала, что в скором времени ChatGPT появится и на Android-устройствах.

Отметим, что со стремительной популярностью ChatGPT по всему миру, в App Store и Google Play появились сомнительные неофициальные программы, которые якобы обеспечивают доступ к чат-боту с помощью приложения.

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