Microsoft укрепляет связь Bing с ChatGPT: поисковик интегрируют в чат-бот

Компания Microsoft добавляет свою поисковую систему Bing в чат-бот ChatGPT, еще более укрепляя связь с технологией. Об этом сообщает Bloomberg.

Предполагается, что это позволит пользователям ChatGPT получать новую информацию, ведь чат-бот учился только на данных до 20 сентября 2021 года.

Со вторника, 23 мая 2023 года, Bing становится частью премиум-сервиса ChatGPT Plus, а позже поисковик внедрят и в обычную версию чат-бота.

Microsoft является крупнейшим инвестором и ключевым партнером компании-разработчика ChatGPT – OpenAI. Благодаря этому Microsoft имеет преимущество в гонке за внедрение искусственного интеллекта в большее количество продуктов.

В частности, начиная с июня, компания хочет добавить виртуального помощника с искусственным интеллектом Windows Copilot в операционную систему Windows 11. Сервис будет расположен на боковой панели экрана и сможет, например, переписывать, обобщать и объяснять текст. Кроме того, пользователи Windows смогут задавать ему вопросы.

Так будет выглядеть Wndows Copilot

Напомним, ранее Microsoft наоборот интегрировала технологию ChatGPT в поисковик Bing. Это помогло системе лучше конкурировать с Google по количеству посещений страниц.

Недавно Microsoft представила обновленную версию чатбота Bing, в который интегрирован искусственный интеллект. Одним из основных новшеств стала возможность задавать вопросы об изображениях.