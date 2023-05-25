Microsoft оскаржила рішення британського регулятора щодо угоди з Activision Blizzard

Компанія Microsoft подала апеляцію на рішення регулятора Великої Британії, яким той заблокував поглинання розробника відеоігор Activision Blizzard. Про це пише Reuters.

Вето британського Управління з питань конкуренції та ринків (CMA) оскаржили в середу, 25 травня, – крайній день для подачі апеляції.

"Ми можемо підтвердити, що подали апеляцію", — сказав директор із комунікацій Microsoft Робін Кох.

CMA заблокувало угоду з купівлі Activision Blizzard компанією Microsoft наприкінці квітня. Її вартість мала скласти 68,7 млрд доларів. Регулятор був занепокоєний, що поглинання може посилити позиції Microsoft у сфері хмарних ігор і погіршити конкуренцію на цьому ринку.

Такий крок викликав негативну реакцію з боку обох компаній. Зокрема, Microsoft заявила, що рішення похитнуло довіру до Британії як до місця для технологічного бізнесу.

Своєю чергою органи Європейського Союзу з питань конкуренції схвалили угоду на початку травня.

Але Microsoft судиться і з Федеральною торговою комісією США, яка також намагається заблокувати угоду через занепокоєння, що поглинання придушить конкуренцію.