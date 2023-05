ЄС схвалив купівлю розробника ігор Activision корпорацією Microsoft за $69 млрд

У понеділок регуляторні органи Європейського Союзу схвалили найбільшу угоду щодо споживчих технологій за два десятиліття. Вони дозволили корпорації Microsoft придбати розробника комп'ютерних ігор Аctivision Blizzard за $69 млрд.

Представники ЄС заявили, що дозволять угоду після того, як Microsoft пішов на поступки і гарантував, що конкуруючі компанії з нових ігрових онлайн-сервісів матимуть доступ до ігор, розроблених Activision, таких як Call of Duty, пише The New York Times.

Після переговорів з Microsoft про поступки, офіційні особи ЄС заявили, що угода може бути виконана, особливо тому, що ринок хмарних ігор все ще такий малий. Регулятори вважають, що багато ігор Activision, які наразі не можна грати на невеликих хмарних ігрових сервісах, тепер будуть доступні, забезпечуючи стимул для споживачів нової технології.

"Європейська комісія вимагала від Microsoft автоматично ліцензувати популярні ігри Activision Blizzard для конкуруючих хмарних ігрових сервісів. Це буде застосовуватися в усьому світі і дасть змогу мільйонам споживачів у всьому світі грати в ці ігри на будь-якому пристрої, який вони виберуть", — сказав Бред Сміт, президент Microsoft.

Microsoft підтвердила, що виконає вимоги щодо ліцензування популярних ігор Activision Blizzard для конкуруючих хмарних ігрових сервісів. Корпорація дозволить іншим ігровим компаніям мати до них досту. Серед ігор, розроблених Activision Blizzard - Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch, Candy Crush та інші.

Microsoft заявила, що такі поступки підуть на користь споживачам, а регулятор зазначив, що угода не зашкодить ринку консолей, оскільки Microsoft не матиме стимулу відмовляти конкурентам, таким як Sony PlayStation, у доступі до ігор Activision без шкоди для прибутку, оскільки в ЄС PlayStation займає набагато більшу частку ринку, ніж Xbox.

Проте регулятори із США зайняли більш жорстку позицію. FTC (Федеральна торгова комісія), у грудні подала до суду щоб заблокувати покупку Microsoft Activision, стверджуючи, що угода завдасть шкоди споживачам і відверне геймерів від конкурентів.

Останніми місяцями американські та британські регулятори намагалися зупинити придбання, стверджуючи, що поєднання виробника Xbox із компанією, що стоїть зафраншизою Call of Duty, перешкоджатиме конкуренції.

Минулого місяця британські регулятори наслідували цей приклад, відхиливши придбання через побоювання щодо шкоди ринку хмарних ігор. Директор Activision Боббі Котик заявив, що було розпочато роботу з подання апеляції до Апеляційного суду Великобританії з питань конкуренції.

Пізніше корпорація Microsoft підписала 10-річну угоду з іспанською компанією Nware про передачу ігор Xbox і Activision Blizzard на іспанську хмарну ігрову платформу через кілька днів після того, як Великобританія заблокувала її.

Це грандіозне придбання стало випробуванням того, чи схвалять регулятори в усьому світі технологічне мегазлиття. Схвалення ЄК не означає, що угоду остаточно узгоджено — Microsoft ще має дочекатися дозволу від антимонопольних органів США та Великобританії.

Рішення Європейської комісії очікується 22 травня, тоді як Федеральна торгова комісія США запланувала слухання щодо цього питання на серпень.