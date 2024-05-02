Аграрії закликали уряд продовжити бронювання працівників на три місяці

Українська зернова асоціація (УЗА) звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністерки економіки Юлії Свириденко з проханням до уряду продовжити чинні бронювання військовозобов’язаних на 3 місяці до врегулювання нормативної бази відповідно до ухваленого нового закону про мобілізацію.

Про це йдеться в пресрелізі УЗА.

Також аграрії просять підтримати ініціативу економічного бронювання та можливість автоматичної пролонгації бронювання військовозобов’язаних.

"УЗА просить врахувати її пропозиції при розробці оновленої постанови КМУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", адже від цього залежатиме стабільна робота аграрної галузі та продовольча безпека", - заявляють в УЗА.

Що викликало занепокоєння у аграріїв

Як відомо, 18 травня 2024 року набуде чинності Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних.

В УЗА зазначають, що оскільки наразі відсутня оновлена Постанова Кабміну про бронювання, а для впровадження нових змін потрібен час, аграрії занепокоєні, що травневі зміни законодавства бронювання унеможливлюють продовження бронювання людей за новим порядком.

При цьому асоціація наголошує, що частина чинних бронювань будуть завершуватися в травні, а оформити нове бронювання поки неможливо, відповідно, робота більшості критичних для продовольчої та економічної безпеки держави підприємств опиниться під загрозою.

"Наразі продовження бронювання здійснюється не раніше ніж за місяць, відтак постає часто проблема, коли нові бронювання ще не затверджені, а старі вже закінчують свою дію", - пояснили в асоціації.

Економіка може піти в тінь, а підприємства втратять фахівців

Також УЗА звертає увагу, що четвертий цикл бронювання призвів до відтоку військовозобов’язаних із прозорих компаній з офіційним працевлаштуванням, які офіційно вручають всі повістки з ТЦК. Працівники таких прозорих звільняються через неможливість забезпечити безперервність бронювання. УЗА вважає, що потрібно консолідувати зусилля для запобігання переходу економіки в тінь.

В УЗА наголошують, що є велика загроза втрати підприємствами вузькокваліфікованих спеціалістів через тривалі строки розгляду обґрунтувань на бронювання підприємств (відповідно до порядку - близько 26 робочих днів).

"Асоціація сподівається на врахування думки зернової галузі, підприємства якої, попри все, продовжують інвестувати в операційну діяльність, обладнання, науково-дослідницьку роботу в полі, сплачують податки до державного бюджету та залежні від стабільного забезпечення виробничого процесу кваліфікованими кадрами протягом усього календарного року", - підсумували в УЗА.

Посилення мобілізації

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №10449 про мобілізацію і проходження військової служби, президент Володимир Зеленський підписав документ 16 квітня. Закон набере чинності 18 травня.

У ньому зазначається, що чоловікам віком від 18 до 60 років необхідно протягом 60 днів з дня набуття чинності закону оновити свої облікові дані (адреса проживання, номери контактних телефонів, електронна пошта, якщо вона є, та інші дані).

Це можна зробити, відвідавши військовий комісаріат (ТЦК), центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через електронний кабінет призовника. На військовий облік у визначеному порядку необхідно стати й українцям, які проживають за кордоном.

Нагадаємо при цьому, що Кабінет міністрів ухвалив резонансну постанову №443: там йдеться, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами держави. З 23 квітня усі дипломатичні установи України за кордоном тимчасово призупинили усі консульські дії щодо для громадян України призовного віку.

Шмигаль доручив розробити нову постанову про бронювання військовозобов’язаних

Після галасу, здійнятого через бронювання працівників цирку, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання військовозобов’язаних та визначити вичерпний перелік об’єктів і підприємств критичної інфраструктури.

Одним із ключових питань в цьому напрямку, за його словами, є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних.

"Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі", - зауважив Шмигаль.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.