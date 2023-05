ЕС одобрил покупку разработчика игр Activision корпорацией Microsoft за $69 млрд

В понедельник регуляторные органы Европейского Союза одобрили наибольшее соглашение по потребительским технологиям за два десятилетия. Они позволили корпорации Microsoft приобрести разработчика компьютерных игр Аctivision Blizzard за $69 млрд.

Представители ЕС заявили, что разрешат соглашение после того, как Microsoft пошел на уступки и гарантировал, что конкурирующие компании по новым игровым онлайн-сервисам будут иметь доступ к играм, разработанным Activision, таким как Call of Duty, пишет The New York Times.

После переговоров с Microsoft о уступках, официальные лица ЕС заявили, что соглашение может быть исполнено, особенно потому, что рынок облачных игр все еще так мал. Регуляторы считают, что многие игры Activision, которые пока нельзя играть на небольших облачных игровых сервисах, теперь будут доступны, обеспечивая стимул для потребителей новой технологии.

"Европейская комиссия требовала от Microsoft автоматически лицензировать популярные игры Activision Blizzard для конкурирующих облачных игровых сервисов. Это будет применяться по всему миру и позволит миллионам потребителей во всем мире играть в эти игры на любом устройстве, которое они выберут", - сказал Брэд. Смит, президент Microsoft.

Microsoft подтвердила, что выполнит требования по лицензированию популярных игр Activision Blizzard для конкурирующих облачных игровых сервисов. Корпорация позволит другим игровым компаниям иметь к ним доста. Среди игр, разработанных Activision Blizzard – Warcraft, Diablo, Call of Duty, Overwatch, Candy Crush и другие.

Microsoft заявила, что такие уступки пойдут на пользу потребителям, а регулятор отметил, что сделка не повредит рынку консолей, поскольку Microsoft не будет стимулировать отказывать конкурентам, таким как Sony PlayStation, в доступе к играм Activision без ущерба для прибыли, поскольку в ЕС PlayStation занимает гораздо большую долю рынка, чем Xbox.

Однако регуляторы из США заняли более жесткую позицию. FTC (Федеральная торговая комиссия), в декабре подала в суд, чтобы заблокировать покупку Microsoft Activision, утверждая, что сделка нанесет ущерб потребителям и предотвратит геймеров от конкурентов.

В последние месяцы американские и британские регуляторы пытались остановить приобретение, утверждая, что сочетание производителя Xbox с компанией, стоящей за франшизой Call of Duty, будет препятствовать конкуренции.

В прошлом месяце британские регуляторы последовали этому примеру, отклонив приобретение из-за опасений ущерба рынку облачных игр. Директор Activision Бобби Котик заявил, что была начата работа по подаче апелляции в Апелляционный суд Великобритании по конкуренции.

Позже корпорация Microsoft подписала 10-летнее соглашение с испанской компанией Nware о передаче игр Xbox и Activision Blizzard на испанскую облачную игровую платформу спустя несколько дней после того, как Великобритания заблокировала ее.

Это грандиозное приобретение стало испытанием того, одобрят ли регуляторы по всему миру технологическое мегазличество. Одобрение ЕК не означает, что соглашение окончательно согласовано — Microsoft еще дождется разрешения от антимонопольных органов США и Великобритании.

Решение Европейской комиссии ожидается 22 мая, тогда как Федеральная торговая комиссия США запланировала слушание по этому вопросу на август.