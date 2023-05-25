Microsoft обжаловала решение британского регулятора по сделке с Activision Blizzard

Компания Microsoft подала апелляцию на решение регулятора Великобритании, которым тот заблокировал поглощение разработчика видеоигр Activision Blizzard. Об этом пишет Reuters.

Вето британского управления по вопросам конкуренции и рынков (CMA) обжаловали в среду, 25 мая, – крайний день для подачи апелляции.

"Мы можем подтвердить, что подали апелляцию", - сказал директор по коммуникациям Microsoft Робин Кох.

CMA заблокировало соглашение по покупке Activision Blizzard компанией Microsoft в конце апреля. Его стоимость должна была составить 68,7 млрд долларов. Регулятор был обеспокоен тем, что поглощение может усилить позиции Microsoft в сфере облачных игр и ухудшить конкуренцию на этом рынке.

Такой шаг вызвал отрицательную реакцию со стороны обеих компаний. В частности, Microsoft заявила, что решение пошатнуло доверие к Британии как к месту для технологического бизнеса.

В свою очередь органы Европейского Союза по конкуренции одобрили соглашение в начале мая.

Но Microsoft судится и с Федеральной торговой комиссией США, которая также пытается заблокировать сделку из-за беспокойства, что поглощение подавит конкуренцию.