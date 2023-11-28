С поддержкой Windows: в Китае выпускают мини-компьютер в стиле старого Macintosh (ВИДЕО)

Китайская компания Ayaneo выпускает миникомпьютер Retro Mini PC AM01, который имеет дизайн, похожий на Apple Macintosh 1984 года. Об этом пишет Videocardz.

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Несмотря на такой стиль, это современный компьютер с поддержкой операционных систем Windows и Linux.

Устройство имеет несколько конфигураций: с 14-нанониметровым процессором AMD Ryzen 3 3200U (2 ядра и 4 потока) или 7-нанометровым Ryzen 5 5700U (8 ядер и 16 потоков). В первом случае объем "оперативки" может быть до 16 ГБ, во втором – до 32 ГБ. Что касается графических подсистем, то это либо Vega 3, либо RDNA 2.

Компьютер поддерживает Wi-Fi 6 или Wi-Fi 5, в зависимости от APU. Кроме того, он оснащен портом USB 3.1 Type-C, тремя USB 3.2 Gen2 и по одному HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4. Также есть разъем для проводного интернета.

Размеры Retro Mini PC AM01 составляют 13,2 x 13,2 x 6 см, вес – 466 грамм.

На краудфандинговой платформе Indiegogo, где представлено устройство, оно стоит от 149 долларов. Это цена за вариант с Ryzen 3 3200U, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ основной памяти.