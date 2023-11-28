Із підтримкою Windows: у Китаї випускають мінікомпʼютер у стилі старого Macintosh (ВІДЕО)

Китайська компанія Ayaneo випускає мінікомпʼютер Retro Mini PC AM01, який має дизайн, схожий на Apple Macintosh 1984 року. Про це пише Videocardz.

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Попри такий стиль, це сучасний ПК із підтримкою операційних систем Windows та Linux.

Пристрій має кілька конфігурацій: з 14-нанониметровим процесором AMD Ryzen 3 3200U (2 ядра та 4 потоки) або 7-нанометровим Ryzen 5 5700U (8 ядер та 16 потоків). У першому випадку обсяг "оперативки" може бути до 16 ГБ, у другому – до 32 ГБ. Що стосується графічних підсистем, то це або Vega 3, або RDNA 2.

Комп'ютер підтримує Wi-Fi 6 або Wi-Fi 5, залежно від APU. Крім того, його онсашено є портом USB 3.1 Type-C, трьома USB 3.2 Gen2 й по одному HDMI 2.0 та DisplayPort 1.4. Також є розʼєм для дротового інтернету.

Розміри Retro Mini PC AM01 становлять 13,2 x 13,2 x 6 см, вага – 466 грамів.

На краудфандинговій платформі Indiegogo, де представлено пристрій, він коштує від 149 доларів. Це ціна за варіант із Ryzen 3 3200U, 8 ГБ оперативної та 256 ГБ основної памʼяті.