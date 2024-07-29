У Windows 11 з’явилась можливість роботи з файлами Android

У бета-тестуванні Windows тепер доступна можливість доступу до файлів телефону Android у Провіднику файлів. Інсайдери Windows можуть переглядати та керувати файлами на телефоні. Про це йдеться на сайті компанії Windows.

Нова функція дозволить отримати доступ до всіх файлів та папок, зокрема медіа на смартфоні завдяки бездротовому зв’язку. Файли зі смартфона можна буде переглядати, перейменовувати, переміщати, видаляти та копіювати на комп’ютер і навпаки, файли з комп’ютера можна буде переносити на телефон.

Для використання нової функції користувачам необхідно:

Мати смартфон з Android 11 або вище.

Встановити бета-версію програми Link to Windows на Android (версія 1.24071 та вище).

Бути учасником програми Windows Insider із Windows 11.

Після виконання цих вимог, необхідно надати ПК дозвіл на доступ до смартфона. Для цього потрібно перейти в налаштування “Bluetooth та пристрої” на комп’ютері, вибрати “мобільні пристрої”, потім “керувати пристроями”.

Якщо всі умови виконані, а перемикач для відображення телефону у файловому провіднику не з'явився, це означає, що функція поки що недоступна для даного користувача.

Однак, Microsoft визнає наявність кількох проблем, пов'язаних з новою функцією. Зокрема, при видаленні файлів зі смартфона через ПК вони переміщуються в нову папку "Кошик" на смартфоні та зберігаються там 5 днів, хоча в інтерфейсі вказано термін 30 днів.

Крім того, іноді видалені файли у папці "Кошик" на смартфоні можуть не відображатися у файловому провіднику на ПК. Також можливі ситуації, коли дії, виконані з файлами на ПК, не синхронізуються зі смартфоном. Як тимчасовий вирішення цієї проблеми, користувачам рекомендується вийти та знову увійти у свій обліковий запис Windows на ПК.

Фото: ua.depositphotos.com