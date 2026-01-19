Маск требует $134 млрд от OpenAI и Microsoft: подробности судебного иска

Илон Маск подал в федеральный суд иск против OpenAI и Microsoft, требуя до 134 миллиардов долларов компенсации, утверждая, что компании получили "неправомерную прибыль" благодаря его ранней поддержке.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Иск Маска к OpenAI и Microsoft

По данным Маска, OpenAI получила от 65,5 до 109,4 миллиарда долларов от вкладов предпринимателя, когда он являлся соучредителем стартапа в 2015 году. Microsoft, по его оценке, заработала от 13,3 до 25,1 млрд долларов.

Адвокат Маска Стивен Моло подчеркнул, что без Маска OpenAI не существовало бы, и что он предоставил компании финансирование, репутацию и опыт масштабирования бизнеса.

В ответ OpenAI назвала требования Маска "несерьезными" и частью его "кампании преследования". Microsoft пока не комментировала иск.

OpenAI и Microsoft ответили на иск Маска

В течение недели OpenAI и Microsoft подали встречные иски в ответ на требования Илона Маска о возмещении ущерба. OpenAI назвала иск Маска "безосновательным" и частью его кампании "преследования", а адвокат Microsoft заявил, что нет доказательств того, что компания способствовала OpenAI.

В пятницу обе компании официально обжаловали иски Маска в отдельном заявлении.

Маск, покинувший OpenAI в 2018 году и ныне управляющий xAI и чат-ботом Grok, утверждает, что OpenAI нарушила свою миссию во время реструктуризации в коммерческую организацию. Суд в Окленде, Калифорния, постановил, что дело, которое должно начаться в апреле, будет рассматриваться судом присяжных.

По данным Маска, он внес около 38 миллионов долларов, что составляет 60% начального финансирования OpenAI, помогло привлечь персонал, наладить контакты и предоставить проекту доверие на старте. Он утверждает, что доходы OpenAI и Microsoft от его взносов были значительно больше начальных инвестиций, и он имеет право на их возврат. Расчеты приведены финансовым экспертом Маска К. Полом Ваззаном.

Маск также может потребовать штрафных санкций или судебного запрета, если присяжные признают компании ответственными, хотя пока не уточняется, какую форму это может иметь.

В своем заявлении OpenAI и Microsoft попросили суд ограничить доказательства Маска, считая его экспертный анализ "непроверенным", "выдуманным" и "беспрецедентным". Компании также обжаловали оценку ущерба, отметив, что подход эксперта ненадежен и может ввести присяжных в заблуждение.

Напомним, OpenAI завершила сделку, позволившую сотрудникам продать акции компании на сумму около 6,6 млрд долларов, установив оценку стартапа в 500 млрд долларов. Таким образом OpenAI обошла SpaceX Илона Маска и стала самым большим стартапом в мире.