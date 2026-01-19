Маск вимагає $134 млрд від OpenAI та Microsoft: подробиці судового позову

Ілон Маск подав до федерального суду позов проти OpenAI та Microsoft, вимагаючи до 134 мільярдів доларів компенсації, стверджуючи, що компанії отримали “неправомірні прибутки” завдяки його ранній підтримці.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Позов Маска до OpenAI і Microsoft

За даними Маска, OpenAI отримала від 65,5 до 109,4 мільярда доларів від внесків підприємця, коли він був співзасновником стартапу у 2015 році. Microsoft, за його оцінкою, заробила від 13,3 до 25,1 мільярда доларів.

Адвокат Маска Стівен Моло підкреслив, що без Маска OpenAI не існувала б, і що він надав компанії фінансування, репутацію та досвід масштабування бізнесу.

У відповідь OpenAI назвала вимоги Маска "несерйозними" і частиною його "кампанії переслідування". Microsoft поки не коментувала позов.

OpenAI та Microsoft відповіли на позов Маска

Протягом тижня OpenAI та Microsoft подали зустрічні позови у відповідь на вимоги Ілона Маска про відшкодування збитків. OpenAI назвала позов Маска "безпідставним" і частиною його кампанії "переслідування", а адвокат Microsoft заявив, що немає доказів того, що компанія сприяла OpenAI.

У п’ятницю обидві компанії офіційно оскаржили позови Маска в окремій заяві.

Маск, який покинув OpenAI у 2018 році та нині керує xAI і чат-ботом Grok, стверджує, що OpenAI порушила свою місію під час реструктуризації у комерційну організацію. Суд у Окленді, Каліфорнія, постановив, що справу, яка має розпочатися у квітні, розглядатиме суд присяжних.

За даними Маска, він вніс близько 38 мільйонів доларів, що становить 60% початкового фінансування OpenAI, допоміг залучити персонал, налагодити контакти та надати проекту довіру на старті. Він стверджує, що прибутки OpenAI та Microsoft від його внесків були значно більшими за початкові інвестиції, і він має право на їх повернення. Розрахунки наведені фінансовим експертом Маска К. Полом Ваззаном.

Маск також може вимагати штрафних санкцій або судової заборони, якщо присяжні визнають компанії відповідальними, хоча поки не уточнюється, яку форму це може мати.

У своїй заяві OpenAI та Microsoft попросили суд обмежити докази Маска, вважаючи його експертний аналіз "неперевіреним", "вигаданим" і "безпрецедентним". Компанії також оскаржили оцінку збитків, зазначивши, що підхід експерта ненадійний і може ввести присяжних в оману.

Нагадаємо, OpenAI завершила угоду, яка дозволила співробітникам продати акції компанії на суму близько 6,6 млрд доларів, встановивши оцінку стартапу у 500 млрд доларів. Таким чином OpenAI обійшла SpaceX Ілона Маска і стала найбільшим стартапом у світі.