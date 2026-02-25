Запланована подія 2

Украинские стартапы могут получить до $150 000 кредитов от Microsoft на облачные технологии и ИИ

стартап
Украинские стартапы могут получить до $150 000 кредитов / Depositphotos

Украинские стартапы получили доступ к грантовым кредитам Microsoft на сумму до $150 000 для развития облачной инфраструктуры и интеграции искусственного интеллекта в свои продукты.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Украинский фонд стартапов присоединился к глобальной сети Microsoft for Startups Investor Network. Это стало частью реализации Стратегии инноваций WINWIN и открывает украинским IT-командам доступ к топовым сервисам Microsoft Azure, GitHub, Microsoft 365 и Azure OpenAI Service.

По словам и. о. министра цифровой трансформации Александр Борняков, кредиты позволяют стартапам оплачивать серверы, базы данных и программное обеспечение, сэкономленные средства, направляя на развитие команды, маркетинг и продукт.

Кредиты можно использовать для:

  • построения и масштабирования надежной облачной инфраструктуры;
  • хранение больших массивов данных;
  • интеграции решений на основе искусственного интеллекта и машинного обучения;
  • тестирование продуктов и подготовка к выходу на глобальные рынки.

Руководитель Microsoft в Украине и странах Балтии Евгений Кахановский подчеркнул, что программа поддерживает стартапы на ранних стадиях (pre-seed в Series A), создавая условия для масштабирования продуктов на профессиональном уровне с высокими стандартами безопасности и регуляторного соответствия.

Участниками программы могут стать частные IT-компании, которые:

  • создают свой продукт как основу бизнеса;
  • ранее не привлекали инвестиций Series C и выше;
  • получили от Azure кредиты на сумму менее $350 000.

Программа дает украинским стартапам уникальную возможность ускорить развитие, оптимизировать затраты на технологии и выйти на международные рынки уже сегодня.

Напомним, в конце января стартовал прием заявок на участие в IT Arena Warsaw Startup Competition, в рамках которой украинские и международные стартапы смогут привлечь до 5 млн. долларов инвестиций. Мероприятие состоится 15-16 мая в Варшаве.

Автор:
Татьяна Гойденко