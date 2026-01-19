Запланована подія 2

До $5 млн: украинские стартапы сразятся за инвестиции на IT Arena Warsaw

Украинские стартапы сразятся за инвестиции / Freepik

Стартовал прием заявок на участие в IT Arena Warsaw Startup Competition, в рамках которой украинские и международные стартапы смогут привлечь до 5 млн. долларов инвестиций. Мероприятие состоится 15-16 мая в Варшаве.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Startup Competition является частью ежегодной конференции IT Arena, объединяющей предпринимателей, фаундеров, ИТ-специалистов, бизнес-аналитиков и представителей инновационной среды из разных стран.

В 2026 году к участию в конкурсе допускаются стартапы, которые:

  • разрабатывают гражданские технологии, а также решения в областях dual-use и defense tech;
  • были основаны не ранее 2021;
  • имеют подтвержденные продажи от $10 тыс. или привлекли инвестиции от $25 тыс.;
  • в общей сложности привлекли не более $5 млн внешних инвестиций;
  • не имеют среди учредителей или членов команды граждан России или Белоруссии;
  • имеют по меньшей мере одного представителя команды, который сможет лично посетить мероприятие в Варшаве.

Участники конкурса получат возможность презентовать свои продукты более 150 международным инвесторам, а также посоревноваться за призовой фонд, который сейчас составляет $20 тыс. и продолжает расти.

Кроме денежных призов, стартапы из Украины и других стран будут соревноваться за доступ в инвестиционный фонд в размере до $5 млн, который будет направлен на дальнейшее развитие наиболее перспективных проектов.

Добавим, что украинские оборонные стартапы привлекли более $105 млн инвестиций в 2025 году, что составляет около трети всех ранних инвестиций в сфере оборонных технологий в Европе.

Автор:
Татьяна Гойденко