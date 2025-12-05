Украинские оборонные стартапы привлекли более $105 млн. инвестиций в 2025 году, что составляет около трети всех ранних инвестиций в сфере оборонных технологий в Европе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Оборонные компании из Европы, включая Великобританию, привлекли около $200 млн на этапах pre-seed, seed и series A, где украинские стартапы также привлекают большинство средств.

Brave1 выступает крупнейшим английским инвестором украинских defense tech-компаний и активно помогает стартапам выходить на глобальный рынок и привлекать венчурные инвестиции. Украина предлагает уникальный опыт и возможности, привлекаемые иностранными фондами.

За последний год более 50 украинских стартапов в сфере оборонных технологий закрыли раунды на суммы от $200–400 тыс. до $2,5–5 млн. Наибольшие привлеченные инвестиции получили:

Swarmer - $15 млн,

- $15 млн, Tencore - $3,74 млн,

- $3,74 млн, Dropla - $2,75 млн,

- $2,75 млн, Teletactica - $1,5,млн.,

- $1,5,млн., M-fly - $1,3 млн,

- $1,3 млн, Norda Dynamics - $1 млн.

"Продолжаем инвестировать в развитие defense tech и помогать украинским стартапам привлекать средства мировых венчурных фондов", – резюмировал Федоров.

За два года после возобновления грантовой программы для гражданских проектов Украинский фонд стартапов (УФС) профинансировал 57 команд на общую сумму $2 млн. При этом 90% стартапов продолжают работу, а количество работников в этих компаниях выросло на 35%.