Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,18

--0,02

EUR

49,23

+0,00

Наличный курс:

USD

42,23

42,13

EUR

49,35

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украинские оборонные стартапы привлекли более $105 млн инвестиций в 2025 году

Оборонные стартапы привлекли более $105 млн. инвестиций
Оборонные стартапы привлекли более $105 млн. инвестиций / Михаил Федоров

Украинские оборонные стартапы привлекли более $105 млн. инвестиций в 2025 году, что составляет около трети всех ранних инвестиций в сфере оборонных технологий в Европе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы Минцифры Михаила Федорова.

Оборонные компании из Европы, включая Великобританию, привлекли около $200 млн на этапах pre-seed, seed и series A, где украинские стартапы также привлекают большинство средств.

Brave1 выступает крупнейшим английским инвестором украинских defense tech-компаний и активно помогает стартапам выходить на глобальный рынок и привлекать венчурные инвестиции. Украина предлагает уникальный опыт и возможности, привлекаемые иностранными фондами.

За последний год более 50 украинских стартапов в сфере оборонных технологий закрыли раунды на суммы от $200–400 тыс. до $2,5–5 млн. Наибольшие привлеченные инвестиции получили:

  • Swarmer - $15 млн,
  • Tencore - $3,74 млн,
  • Dropla - $2,75 млн,
  • Teletactica - $1,5,млн.,
  • M-fly - $1,3 млн,
  • Norda Dynamics - $1 млн.

"Продолжаем инвестировать в развитие defense tech и помогать украинским стартапам привлекать средства мировых венчурных фондов", – резюмировал Федоров.

За два года после возобновления грантовой программы для гражданских проектов Украинский фонд стартапов (УФС) профинансировал 57 команд на общую сумму $2 млн. При этом 90% стартапов продолжают работу, а количество работников в этих компаниях выросло на 35%.

Автор:
Татьяна Гойденко