Українські оборонні стартапи залучили понад $105 млн інвестицій у 2025 році

Українські оборонні стартапи залучили понад $105 млн інвестицій у 2025 році, що складає близько третини всіх ранніх інвестицій у сфері оборонних технологій в Європі. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Оборонні компанії з Європи, включно з Великою Британією, залучили близько $200 млн на етапах pre-seed, seed та series A, де українські стартапи також залучають більшість коштів.

Brave1 виступає найбільшим ангельським інвестором українських defense tech-компаній та активно допомагає стартапам виходити на глобальний ринок і залучати венчурні інвестиції. Україна пропонує унікальний досвід і можливості, які приваблюють іноземні фонди.

За останній рік понад 50 українських стартапів у сфері оборонних технологій закрили раунди на суми від $200–400 тис. до $2,5–5 млн. Найбільші залучені інвестиції отримали:

  • Swarmer — $15 млн,
  • Tencore — $3,74 млн,
  • Dropla — $2,75 млн,
  • Teletactica — $1,5,млн.,
  • M-fly — $1,3 млн,
  • Norda Dynamics — $1 млн.

"Продовжуємо інвестувати в розвиток defense tech та допомагати українським стартапам залучати кошти світових венчурних фондів", - резюмував Федоров.

Додамо, за два роки після відновлення грантової програми для цивільних проєктів Український фонд стартапів (УФС) профінансував 57 команд на загальну суму $2 млн. При цьому 90% стартапів продовжують роботу, а кількість працівників у цих компаніях зросла на 35%.

Автор:
Тетяна Гойденко