Новини
Дата публікації
Український фонд стартапів за два роки профінансував 57 команд на $2 млн

90% стартапів продовжують роботу

За два роки після відновлення грантової програми для цивільних проєктів Український фонд стартапів (УФС) профінансував 57 команд на загальну суму $2 млн. При цьому 90% стартапів продовжують роботу, а кількість працівників у цих компаніях зросла на 35%.

Як інформує Delo.ua, про це в інтерв’ю Forbes Україна повідомила Ірина Заболотна, заступниця директора Фонду розвитку інновацій.

Гранти на суму від $25 000 до $50 000 видавалися в межах спільної програми Українського фонду стартапів та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

Загалом фонд отримав 560 заявок від стартапів із 19 галузей, з яких 10% команд отримали фінансування.

За словами Ірини Заболотної, більшість із профінансованих команд вже залучають зовнішні інвестиції. Станом на липень 2025 року переможці грантової програми УФС залучили понад $50 млн від приватних та інституційних інвесторів.

Також 29 стартапів перейшли на вищу стадію розвитку, а сукупний річний виторг 44 команд зріс на 112% — до $2,33 млн.

Український фонд стартапів було створено у 2019 році за ініціативи Міністерства цифрової трансформації України. До початку повномасштабного вторгнення УФС залишався одним із найактивніших державних інвесторів у ранні стадії стартапів — надав $8,2 млн грантів 352 командам.

Після 24 лютого 2022 року фонд тимчасово зупинив фінансування цивільних розробок і зосередився на підтримці оборонних і проєктів подвійного призначення. Відновлення грантової програми для цивільних команд розпочалося влітку 2023 року.

Додамо, нещодавно УСФ запустив нову грантову програму Startup EDGE із загальним фінансуванням 1 млн євро. Мета програми — допомогти у масштабуванні проєктам на ранніх етапах та посилити конкурентоспроможність української стартап-екосистеми на глобальній арені.

Автор:
Тетяна Гойденко