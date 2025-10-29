Украинский фонд стартапов за два года профинансировал 57 команд на $2 млн

Через два года после возобновления грантовой программы для гражданских проектов Украинский фонд стартапов (УФС) профинансировал 57 команд на общую сумму $2 млн. При этом 90% стартапов продолжают работу, а количество работников в этих компаниях выросло на 35%.

Как сообщает Delo.ua, об этом в интервью Forbes Украина сообщила Ирина Заболотная, заместитель директора Фонда развития инноваций.

Гранты на сумму от $25 000 до $50 000 выдавались в рамках общей программы Украинского фонда стартапов и Ukraine-Moldova American Enterprise Fund (UMAEF).

В общей сложности фонд получил 560 заявок от стартапов из 19 отраслей, из которых 10% команд получили финансирование.

По словам Ирины Заболотной, большинство из профинансированных команд уже привлекают внешние инвестиции. По состоянию на июль 2025 победители грантовой программы УФС привлекли более $50 млн от частных и институциональных инвесторов.

Также 29 стартапов перешли на высшую стадию развития, а совокупная годовая выручка 44 команд выросла на 112% — до $2,33 млн.

Украинский фонд стартапов создан в 2019 году по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины. До начала полномасштабного вторжения УФС оставался одним из самых активных государственных инвесторов в ранние стадии стартапов – предоставил $8,2 млн грантов 352 командам.

После 24 февраля 2022 г. фонд временно остановил финансирование гражданских разработок и сосредоточился на поддержке оборонных и проектов двойного назначения. Восстановление грантовой программы для гражданских команд началось летом 2023 года.

Добавим, что недавно УСФ запустил новую грантовую программу Startup EDGE с общим финансированием 1 млн евро. Цель программы – помочь в масштабировании проектов на ранних этапах и усилить конкурентоспособность украинской стартап-экосистемы на глобальной арене.