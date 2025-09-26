1 млн евро на масштабирование стартапов: украинский фонд запускает новую грантовую программу Startup EDGE

Украинский фонд стартапов (УСФ) запускает новую грантовую программу Startup EDGE с общим финансированием 1 млн. евро. Цель программы – помочь в масштабировании проектов на ранних этапах и усилить конкурентоспособность украинской стартап-экосистемы на глобальной арене.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

О запуске программы объявили Наталья Деникеева, заместитель Министра по цифровой экономике, и Жюльен Шумиты, директор программы EU4Innovation East, во время IT Arena 2025.

Размер грантов и приоритетные направления

Программа Startup EDGE фокусируется на поддержке технологий в трех ключевых направлениях:

Deep Tech – ИИ, машинное обучение, биотехнологии, робототехника, 5G, Web 3.0 и другие прорывные технологии;

– ИИ, машинное обучение, биотехнологии, робототехника, 5G, Web 3.0 и другие прорывные технологии; Green Tech – устойчивое развитие, возобновляемая энергетика, чистые технологии, решения для сохранения ресурсов;

– устойчивое развитие, возобновляемая энергетика, чистые технологии, решения для сохранения ресурсов; EdTech – цифровые образовательные решения и технологии для трансформации обучения.

Гранты будут иметь два уровня финансирования:

стартапы на стадии pre-seed смогут получить до 20 000 евро;

стартапы на стадии seed могут получить до 40 000 евро.

"О старте регистрации на программу сообщим уже скоро на наших страницах… Продолжаем поддерживать украинские стартапы, которые станут будущими мировыми единорогами", - заявили в ведомстве.

Справочно

Грантовая программа Startup EDGE реализуется Украинским фондом стартапов (УФС) при поддержке проекта EU 4 Innovation East , финансируемый ЕС, софинансируется правительством Франции и реализуется Expertise Франция.

