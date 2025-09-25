Почти полсотни компаний получили гранты от Украинского фонда стартапов на 61,5 млн грн

Украинский фонд стартапов продолжает развивать экосистему технологий двойного назначения. С начала полномасштабной войны фонд уже профинансировал 49 компаний на общую сумму 61,5 млн грн, поддерживая инновации, одновременно работающие для оборонного и гражданского секторов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на главу Минцифры Михаила Федорова.

Украинские dual-use стартапа демонстрируют высокую гибкость и способность быстро масштабировать решения под новые вызовы.

Среди примеров:

Aspichi Luminify — команда создала VR-решение для психологического благополучия и ментального здоровья гражданских пользователей. С началом войны технологию адаптировали для реабилитации военных из ПТСР, помогая восстанавливать психоэмоциональное состояние и обучать эффективным методам coping. Фонд стартапов поддержал команду грантом в $35 000 и участием в международных технических миссиях, таких как CES в Лас-Вегасе и Slush в Хельсинки.

Mantis Analytics — платформа на основе искусственного интеллекта, ранее анализировавшая бизнес-угрозы и принимавшая стратегические решения для компаний. В условиях войны систему адаптировали для поддержки оборонных ведомств, обеспечивая анализ угроз, оперативное планирование и стратегические решения для военных и государственных структур.

UA Damage – инновационная ИИ-система, первоначально созданная для оценки повреждений жилой инфраструктуры, превратилась в геймченджер для гуманитарного разминирования. Используя дроны, система в реальном времени определяет опасные предметы, что значительно снижает риски людей. Команда получила гранты от Brave1 и принимала участие в международных мероприятиях, таких как IT Arena и Dual Use Meetup.

Rovertech — украинский игрок на рынке defense tech, разрабатывающий мобильные роботизированные системы для логистики, эвакуации раненых и разминирования. Их решения позволяют выполнять опасные операции без риска для людей, обеспечивая эффективность и безопасность в зоне боевых действий.

Drill App – интерактивная платформа для огневой и медицинской подготовки, доступная для гражданских, военных и спецслужб. Пользователи могут учиться восстановлению и ремонту техники, получать фидбеки от инструкторов. Платформа загружена более 200 тысяч раз в Google Play и AppStore. Фонд стартапов выделил грант в $35 000 для развития продукта.

FarSight Vision – технология для работы в зонах с плохой или отсутствующей связью, где невозможно использование GPS и LIDAR. Используя нейронные сети, система ускоряет наблюдение за объектами. Команда получила гранты на производство FSV Mappers и участвовала в международных событиях, таких как EWB Summit Awards в Стокгольме.

УФС не только предоставляет гранты, но и открывает для команд доступ к глобальным событиям, выставкам и программам. Благодаря этой поддержке украинские стартапы представляют свои решения на CES в Лас-Вегасе, Slush в Хельсинки, IT Arena во Львове и международных dual-use мероприятиях.

Заметим, что Dual-use продукты (технологии двойного назначения, которые могут использоваться как в гражданских, так и в военных сферах) из Украины уже становятся геймченджерами, получая международное признание и формируя новую волну инноваций, одновременно укрепляющую оборону и создающую перспективы для гражданских рынков.

Напомним, в прошлом году Украинский фонд стартапов стал частью Европейского альянса национальных стартап-ассоциаций (ESNA), в который входят 26 стран ЕС, Исландия и Украина.