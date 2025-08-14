Украинский стартап Uspacy, автоматизирующий бизнес-процессы для МСБ, привлек €420 000 инвестиций

Украинский стартап Uspacy привлек €420 000 pre-seed инвестиций для развития онлайн-сервиса, автоматизирующего бизнес-процессы для малых и средних предпринимателей (МСБ) и имеющего мировой потенциал.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В раунд вошли:

€250 000 от эстонского фонда Startup Wise Guys и нескольких "украинских бизнес-ангелов" ;

более €170 000 – в виде грантов от Google for Startups, Seeds of Bravery, Glovo Startup Lab и Украинского фонда стартапов при поддержке Ukraine-Moldova American Enterprise Fund ( UMAEF ) .

Оценка компании на момент завершения раунда составила 5 млн евро. Привлеченные средства Uspacy планирует инвестировать в развитие продукта, маркетинговые кампании в Украине и Польше, а также подготовку к масштабированию на международный рынок.

"Мы строим Uspacy для команд, стремящихся к упорядочению процессов, прозрачности и производительности. Наш фокус – компании малого и среднего бизнеса, которые уже осознали необходимость организации рабочих процессов. "Мы убеждены, что можем дать им больше, чем отдельные корпоративные системы и глобальные продукты, не сфокусированные на локальных рынках", - отметил соучредитель и CEO Uspacy Дмитрий Суслов.

Что известно об Uspacy

Украинский SaaS – стартап Uspacy разрабатывает встроенное цифровое рабочее пространство для малого и среднего бизнеса, сочетая коммуникацию, управление задачами и CRM-систему. Платформа позволяет компаниям организовывать ежедневные процессы и снижать зависимость от российских продуктов.

Uspacy основали Дмитрий Суслов, Кирилл Мельничук, Спартак Полищук и Владимир Пимахов в 2022 году. Первая версия Uspacy была представлена в феврале 2023 года.

Украинский фонд стартапов поддерживал Uspacy с самого основания: компания получила грант в размере $50 000 при поддержке UMAEF, €25 000 от Seeds of Bravery, а также принимала участие в стартап-делегациях на международных технологических конференциях, таких как OMR Festival, Web Summit и Viva Technology и т.д.

Также Uspacy стал одним из трех победителей программы Glovo Startup Lab, что позволило пройти стажировку в штаб-квартире Glovo в Барселоне и получить грант в 10 000 евро. Стартап демонстрирует эффективную поддержку молодых украинских компаний и успешно привлекает венчурные инвестиции на ранних этапах развития.