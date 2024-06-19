Три українські стартапи отримали гранти від Glovo Startup Lab

18 червня в Києві відбулася технологічна конференція PowerUp Ukraine, яку організував український фонд стартапів та компанія Glovo. Тут українські розробники пітчили свої проєкти й залучили кошти від партнерів.

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Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Лідери топових технологічних компаній, керівники венчурних фондів і галузеві експерти обговорювали виклики сфери та рішення для розвитку й підтримки стартап-екосистеми в Україні.

За результатами конкурсу три інноваційні проєкти отримали 35 тисяч євро грантів на масштабування, стажування в Барселоні та менторство від команди Glovo. Переможцями конкурсу стали Getpin, Uspacy, Howcow.

Як додав очільник Мінцифри Михайло Федоров, український фонд стартапів профінансував уже більш ніж 750 стартапів на понад $16 мільйонів.

"Це дає поштовх для запуску та розвитку стартапів і показує всьому світові технологічну й інноваційну Україну. Важливо, щоб у нас продовжили вірити інвестори й вкладали кошти в українські компанії", - наголосив він.

Федоров додав, що команда Мінцифри й далі створюватиме найкращі умови для розвитку стартапів, щоб в Україні було легко запустити власний технологічний бізнес

"Наша ціль — 500 стартапів на кожен мільйон населення. Вірю, що зможемо цього досягти протягом наступних 5 років", - вважає міністр.

Додамо, днями Український стартап у сфері психології Rozmova (міжнародна назва Clearly) отримав фінансування від Google через ініціативу Google for Startups Ukraine Support Fund.

Окрім цього, Google оголосив про відбір перших українських стартапів для фінансування в рамках ініціативи з підтримки розвитку української стартап-екосистеми в умовах війни. Фонд підтримки від Google надасть кожному з відібраних стартапів по $100 тисяч для масштабування їхніх проєктів та створення основи для післявоєнного відновлення України.

Крім фінансування, Google також пропонує менторську підтримку та можливість отримати додаткові $350 тисяч у вигляді кредитів на використання Google Cloud.

Джерело фото: ua.depositphotos.com